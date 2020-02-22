ДВЕ ГАЛЕРЕИ: ⟩ Дом КГБ в Риге хотят пустить с молотка

После неудачных попыток найти арендатора для бывшего здания КГБ в Риге на улице Бривибас, известного в народе как Угловой дом, Valsts nekustamie īpašumi планирует продать здание на аукционе, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
Планируется, что дом, который хранит болезненные для истории и людей Латвии воспоминания, и после перехода в руки нового собственника сохранит функцию музея: с этим придется считаться потенциальному покупателю.
Так как государству эта собственность не нужна, рассматриваются различные возможности использования недвижимости, в том числе в прошлом году были организованы аукционы, предусматривающие возможность передать это историческое здание в руки частного арендатора на 30 лет, сохранив его в собственности государства.
Осознавая интерес участников рынка, VNĪ пришло к выводу, что собственностью больше всего интересуются девелоперы гостиничного бизнеса, однако трудности доставят получение права собственности и необходимые вложения для восстановления здания.
При этом в правилах латвийского Кабинета министров предусмотрено, что договор аренды нельзя заключать на срок более 30 лет, а по подсчетам потенциальных инвесторов, этот срок для возврата вложений был бы слишком коротким.
Исторический дом Тетера - собственность государственного значения, цель VNĪ - привести его в порядок. Небольшую часть - неполные 700 квадратных метров площади здания в подвале и на первом этаже использует Музей оккупации для экспозиции об истории ЧК в Латвии. В свою очередь еще 8000 квадратных метров - это помещения, изначальная жизнь которых была связана с важными для общества сферами - образованием, торговлей, бухгалтерией, музыкой и другими.