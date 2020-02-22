Фото ⟩ Бдительность соседа спасла жизнь человеку

По словам находившегося на месте происшествия спасателя, в Центр тревоги позвонил сосед. По оценке спасателя, причиной пожара, вероятно, стало то, что проживающий в доме мужчина 1948 года заснул вместе с сигаретой. Он выжил, но был доставлен на скорой в больницу для проверки состояния здоровья, пишет Tartu Postimees.