Сб, 22.02.2020
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  • Бдительность соседа спасла жизнь человеку

Фото ⟩ Бдительность соседа спасла жизнь человеку

Пожар на улице Херне в Тарту.

ФОТО: Aet Rebane

Сегодня, 22 февраля, утром в Спасательный департамент поступил вызов в дом на улице Херне, 62а в Тарту, где вспыхнул пожар.

По словам находившегося на месте происшествия спасателя, в Центр тревоги позвонил сосед. По оценке спасателя, причиной пожара, вероятно, стало то, что проживающий в доме мужчина 1948 года заснул вместе с сигаретой. Он выжил, но был доставлен на скорой в больницу для проверки состояния здоровья, пишет Tartu Postimees.

На улице Херне загорелся дом.

ФОТО: Aet Rebane

Пожар сделал дом фактически непригодным для проживания. На тушение огня спасателям потребовался час. 

ФОТО: Aet Rebane

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