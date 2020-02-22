В Audi раскрыли характеристики первого «заряженного» электрокара

Технически Audi e-tron S повторил концептуальный e-tron quattro пятилетней давности: один асинхроннный электромотор установлен спереди, два других — вращают задние колёса. Трёхмоторная архитектура позволила реализовать систему управления вектором тяги.

По сравнению с двухмоторными e-tron версии 55 quattro, которые развивают 360 лошадиных сил и 561 Нм крутящего момента в «обычном» режиме и 408 лошадиных сил при 660 Нм крутящего момента в восьмисекундном режиме overboost, производительность e-tron S в «обычном» режиме выросла до 435 сил (808 Нм), а пиковая отдача достигает 503 сил и 973 Нм. Заявленное время разгона с места до 100 километров в час уменьшилось на 1,2 секунды до 4,5 секунды, а «максималка» выросла до 210 километров в час.

Вероятно, улучшение динамических характеристик достигнуто в том числе ценой уменьшения запаса хода: батарея у e-tron S стандартная, на 95 киловатт-часов. Пока Audi не раскрывает показатели автономности S-версии. Для «обычного» e-tron 55 quattro были заявлены 400 километров запаса хода по циклу WLTP.

Audi опубликовала фотографии экстерьера прототипа e-tron S с маскировочной окраской, но особенности «горячей» версии уже известны: новинка отличится оптимизированной аэродинамикой, колёсными дисками диаметром до 22 дюймов, более производительной тормозной системой с шестипоршневыми суппортами и 400-миллиметровыми дисками спереди, а также адаптивной пневмоподвеской, которая войдёт в стандартное оснащение.

Премьера серийной версии e-tron S не за горами: продажи «горячего» электрокара должны запустить до конца года. Вероятно, одновременно дебютируют и e-tron S, и его «купеобразная» версия e-tron S Sportback.