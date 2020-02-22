Сб, 22.02.2020
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  • Один из самых известных бескетбольных судей оказался в больнице после нападения неизвестных

Один из самых известных бескетбольных судей оказался в больнице после нападения неизвестных

Момент матча баскетбольной между греческим "Панатинаикосом" и испанской "Барселоной".

ФОТО: Afp7/Zumapress.com

Судейская бригада матча баскетбольной Евролиги между греческим "Панатинаикосом" и испанской "Барселоной" подверглась нападению в Афинах после завершения встречи, которая завершилась победой каталонского клуба со счетом 92:81, сообщает Sport24.gr.

На арбитров напали, когда они находились в такси и возвращались в отель после игры в пятницу вечером. Неизвестные на мотоцикле разбили окно машины, из-за чего 54-летний итальянский судья Луиджи Ламоника получил повреждения и был доставлен в больницу, пишет Newsru.com.

Ему была оказана первая помощь, после чего в сопровождении полицейского экспорта пострадавший был доставлен в аэропорт.

Ламоника - один из самых известных баскетбольных арбитров в Европе (пять раз обслуживал финалы чемпионата Европы, в 2014 году он работал на чемпионате мира и судил матчи двух баскетбольных турниров Олимпийских игр).

После гостевой побед "Барселона" сохранила за собой третью строчку в турнирной таблице Евролиги, "Панатинаикос" располагается на шестой позиции.

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