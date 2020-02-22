Один из самых известных бескетбольных судей оказался в больнице после нападения неизвестных

Судейская бригада матча баскетбольной Евролиги между греческим "Панатинаикосом" и испанской "Барселоной" подверглась нападению в Афинах после завершения встречи, которая завершилась победой каталонского клуба со счетом 92:81, сообщает Sport24.gr.
На арбитров напали, когда они находились в такси и возвращались в отель после игры в пятницу вечером. Неизвестные на мотоцикле разбили окно машины, из-за чего 54-летний итальянский судья Луиджи Ламоника получил повреждения и был доставлен в больницу, пишет Newsru.com.
Ему была оказана первая помощь, после чего в сопровождении полицейского экспорта пострадавший был доставлен в аэропорт.
Ламоника - один из самых известных баскетбольных арбитров в Европе (пять раз обслуживал финалы чемпионата Европы, в 2014 году он работал на чемпионате мира и судил матчи двух баскетбольных турниров Олимпийских игр).
.@FCBbasket struck a big blow to Panathinaikos OPAP Athens’ hopes of climbing into the top four with a powerful 81-92 comeback victory— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 21, 2020
Highlights... pic.twitter.com/POs8jg7pSY
После гостевой побед "Барселона" сохранила за собой третью строчку в турнирной таблице Евролиги, "Панатинаикос" располагается на шестой позиции.