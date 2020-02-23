Американец погиб при запуске самодельной ракеты. Он собирался доказать, что Земля плоская

Запуск был осуществлен в рамках съемок выпуска передачи Homemade Astronauts, которая выходит на телеканале, пишет РБК со ссылкой на Space.com. Хьюз пытался подняться на ракете, которая работает на паровом двигателе, на высоту 5 тыс. футов (1,5 км).

«Его мечтой было осуществить этот запуск, и [команда] Science Channel находилась на месте для того, чтобы запечатлеть это путешествие», — говорится в сообщении телеканала.

Летательный аппарат был запущен 22 февраля в пустыне около города Барстоу в Калифорнии. Как сообщает CNN со ссылкой на заявление шерифа округа Сан-Бернардино, власти подтвердили гибель человека после того, как ракета потерпела крушение, но в своем заявлении не упомянули имя Хьюза.

Видео запуска и крушения ракеты опубликовано в Twitter журналиста Джастина Чепмана. Он заявил TMZ, что Хьюз погиб.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f — Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020

По данным AP, Майк Хьюз осуществил первый запуск самодельной ракеты в 2014 году в Аризоне и поднялся на ней на высоту 419 м. В 2016 году он объявил сбор средств на строительство новой ракеты, однако собрать удалось недостаточно — только $310. После этого он назвал себя сторонником Общества плоской Земли и получил поддержку от организации. В итоге Хьюзу удалось собрать $7,8 тыс. Хьюз заявил, что намеревался совершить полет в космос и сделать оттуда снимок плоской Земли.