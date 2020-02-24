Галерея ⟩ День независимости отметили и крымские эстонцы

Крымские эстонцы сегодня отметили юбилей республики в Национальной библиотеке в Симферополе, пишет Postimees.
Помещения библиотеки были украшены эстонскими флагами, чтобы отпраздновать День независимости, на стенах были вывешены изображения Таллинна, звучали эстонские песни. Особенно популярны среди крымских эстонцев песни Георга Отса, чей 100-летний юбилей крымские эстонцы планируют крупномасштабно отметить предстоящей весной.
Причина отметить день рождения Георга Отса у крымских эстонцев есть еще и потому, что в Ялте живет родственница знаменитого певца Наталья Бенелюк.
На праздновании годовщины республики также состоялась презентация новой книги краеведа Леонгарда Салмана под названием «Поселки эстонцев в Джурчи и Кият-Орке». Сам автор, к сожалению, не смог присутствовать на мероприятии.
В связи с празднованием дня рожденмя республики было отмечено и самое важное событие для крымских эстонцев в прошлом году - открытие музея в здании XIX века в поселке первых крымских эмигрантов в Краснодарке.
Община крымских эстонцев насчитывает более полутысячи человек.