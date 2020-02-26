Ср, 26.02.2020
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  • Ушла из дома и не вернулась: полиция ищет пропавшую шесть дней назад женщину

Ушла из дома и не вернулась: полиция ищет пропавшую шесть дней назад женщину

Май-Роос

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 50-летней Май-Роос, которая ушла в минувший четверг, 20 февраля из своего дома в деревне Пихтла на Сааремаа, и до сих пор не вернулась.

Сегодня полиции сообщили, что у близких не получилось связаться с Май-Роос.

Полицейские сразу стали искать пропавшую в местах ее возможного нахождения на Сааремаа и поговорили с ее знакомыми. До сих пор место положение женщины не установлено, а ее телефон выключен.

Май-Роос низкого роста и плотного телосложения. У нее короткие темно-коричневые волосы. Покидая дом, Май-Роос была одета в комбинезон черного цвета. Май-Роос требуется помощь в повседневной жизни.

Если вы видели женщину на фото или знаете, где она может находиться, свяжитесь с полицией по номеру 112.

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