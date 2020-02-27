Член МОК объяснил, при каких условиях Олимпиада в Токио может быть отменена

«Только если с этим вирусом случится самый плохой исход, будет настоящая пандемия и здоровье мира окажется на кону, то тогда мы объявим, что есть вещи важнее, чем Олимпийские игры. Но мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы Олимпиада состоялась. Мы знаем, что вирус легко распространяется, и это тревожно… Но сейчас мы на пике сезона простудных заболеваний, который традиционно приходится на январь-февраль. В тёплые месяцы эти показатели снижаются. Если всё пойдёт по такому сценарию, то к апрелю, маю, июню вирус уже останется в прошлом", — цитирует Паунда Reuters.