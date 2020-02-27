Экс-начальнику наркополиции Хельсинки предъявлено обвинение в убийстве

Аарнио обвиняют в том, что он как полицейский не предпринял никаких мер, чтобы предотвратить убийство, зная о его подготовке, пишет Yle.

Жертвой убийства стал гражданин Швеции турецкого происхождения Волкан Юнсал. Ранее начальник следствия Кари Толванен рассказал, что речь шла о криминальных разборках.

Обвинение предъявлено также экс-главарю преступной банды Кейо Вилхунену. Оба отрицают свою вину.

Уже ранее по данному делу четыре человека были приговорены к пожизненному заключению. Двое из них рассказали следствию новые подробности, после чего было решено вновь открыть дело.

Аарнио был ранее приговорен к десяти годам лишения свободы за тяжкие наркопреступления. Также Вилхунена приговорили к десяти годам лишения свободы.