Галерея ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту на одном месте произошло два ДТП подряд

Первое из ДТП произошло вблизи Адавере в деревне Кальме. В 18.50 в сторону Тарту ехавший грузовик Man через встречную полосу вылетел с дороги. Водитель потерял управление на скользкой дороге, с другими автомобилями грузовик не столкнулся. Водитель не пострадал.

В момент ДТП прицеп грузовика был пуст. Поскольку грузовик доставили из кювета движение на шоссе Таллинн-Тарту было перекрыто с 20.16 до 21.05. На грузовике можно было продолжить путь.

Второе ДТП произошло в 19.10 в деревне Мялликвере, то есть примерно в 10 километрах от первой аварии. Ехавший в сторону Таллинна Chrysler на прямом участке дороги вылетел в поле, автомобиль перевернулся через крышу и приземлился на колеса.

Находившаяся в машине компания чудом отделалась только испугом. Хотя автомобиль перевернулся через крышу, на нем можно было продолжить путь. Помимо помятой крыши, также было сломано зеркало со стороны пассажира.