Галерея ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту на одном месте произошло два ДТП подряд

На шоссе Таллинн-Тарту в Йыгевамаа за короткий промежуток времени произошло два ДТП: машины вылетели с дороги, сообщает Postimees.
Первое из ДТП произошло вблизи Адавере в деревне Кальме. В 18.50 в сторону Тарту ехавший грузовик Man через встречную полосу вылетел с дороги. Водитель потерял управление на скользкой дороге, с другими автомобилями грузовик не столкнулся. Водитель не пострадал.
В момент ДТП прицеп грузовика был пуст. Поскольку грузовик доставили из кювета движение на шоссе Таллинн-Тарту было перекрыто с 20.16 до 21.05. На грузовике можно было продолжить путь.
Второе ДТП произошло в 19.10 в деревне Мялликвере, то есть примерно в 10 километрах от первой аварии. Ехавший в сторону Таллинна Chrysler на прямом участке дороги вылетел в поле, автомобиль перевернулся через крышу и приземлился на колеса.
Находившаяся в машине компания чудом отделалась только испугом. Хотя автомобиль перевернулся через крышу, на нем можно было продолжить путь. Помимо помятой крыши, также было сломано зеркало со стороны пассажира.
Спасатели Пыльтсамаа помогли вытащить машину на дорогу и компания продолжила свой путь.