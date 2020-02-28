Галерея: ⟩ В Таллинне более 70 девушек проявили интерес к карьере в Силах обороны

С пришедшими делились своим опытом прошедшие срочную службу и находящиеся на действительной военной службе женщины.

«Сегодня мы спросили присутствующих, кто из них принял решение пройти срочную службу. Руки подняли большинство находившихся в зале молодых женщин, что показывает, что интерес к срочной службе и военной карьере высок», – сказала советник Министерства обороны по вопросам срочной службы Лаура Тооду.

«Несмотря на то, что женщины в Эстонии освобождены от воинской обязанности, они могут внести свою лепту в обеспечение независимости и безопасности государства, – прокомментировала Тооду, добавив, что из-за скромных размеров нашей страны огромную роль играет вклад каждого человека. – Каждый человек, вне зависимости от половой принадлежности и возраста, найдет в Силах обороны место в соответствии со своими интересами и способностями».

На инфодни, которые проходят в пяти городах Эстонии, приглашены интересующиеся защитой государства и срочной службой женщины в возрасте 15–27 лет.

Следующие инфодни Сил обороны для женщин состоятся:

5 марта в Тарту, в Академии Сил обороны

12 марта в Пярну, в Доме Кайтселийта

19 марта в Выру, в Выруском институте