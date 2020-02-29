Галерея ⟩ «Нет бесконечному Путину»: в Москве прошел 20-тысячный марш памяти Бориса Немцова

В центре российской столицы в субботу, 29 февраля, проходит марш памяти одного из лидеров оппозиции Бориса Немцова, убитого пять лет назад. Участники акции проходят через рамки металлоискателей с установленными камерами фиксации, полиция выборочно проверяет документы, передает корреспондент DW.

По данным объединения волонтеров "Белый счетчик", ведущего подсчет участников митингов и шествий, на акцию на Страстном бульваре собрались более 22 тысяч человек, при этом около 200 опоздавших оказались отсечены полицейским ограждением перед рамками. Полиция говорит о порядка 10,5 тысячи участников.

На растянутом во всю ширину улицы транспаранте впереди колонны видны надписи "Путина в отставку" и "Заказчик убийства должен сидеть". Во главе шествия идут такие политические деятели, как Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Михаил Касьянов.

Участники скандируют "Мы здесь власть", "Кадыров - враг России", "Нет бесконечному Путину", несут плакаты с лозунгами: "Нет политическим убийствам", "Свободу политзаключенным", "Борись за конституцию", пишет Newsru.

По всему маршруту шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова дежурят сотрудники полиции и Росгвардии, передает корреспондент DW. Полицейские в громкоговорители предупреждают, что закон запрещает участникам массовых мероприятий использовать маски и другими способами скрывать свои лица.

В середине февраля столичные власти согласовали марш памяти Бориса Немцова в пятую годовщину его убийства по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова и затем - почти до пересечения с Садовым кольцом. Уже утром по заявленному маршруту стояли автозаки, отмечает "Новая газета".

Организаторами была заявлена численность участников в 30 тысяч человек. Устроителями выступают Фонд борьбы с коррупцией, "Яблоко", движение "Солидарность", "Мемориал", ПАРНАС, Либертарианская партия России, Партия перемен и другие организации.