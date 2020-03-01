Рейнсалу: Эстония готова помочь пограничникам Греции и Болгарии

Последние решения властей Турции открыть границы для беженцев из Сирии в Европейский Союз ставят серьезные задачи перед ее соседями, Грецией и Болгарией по сдерживанию потока иммигрантов — об этом министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в воскресенье беседовал по телефону со своими коллегами в Афинах и Софии.
Как сообщила BNS пресс-служба МИД Эстонии, по словам Рейнсалу, на внешней границе Европейского Союза нарастает миграционное давление со стороны Турции.
Рейнсалу подчеркнул, что защита внешней границы ЕС является важной задачей и выразил полную поддержку мерам, которые государства сообщества принимают для этого.
«Эстония немедленно готова обсудить вопрос об оказании помощи пограничникам Греции и Болгарии как снаряжением, так и отправкой дополнительных сил полиции и пограничников, если страны региона сочтут это необходимым, - подчеркнул Рейнсалу. - Министры иностранных дел Болгарии и Греции выразили Эстонии благодарность за ее готовность прийти на помощь».
Как предполагается, кризисную ситуацию на границах ЕС министры иностранных дел обсудят на внеочередном заседании совета ЕС.
В воскресенье Турция сообщила о пересечении границы с ЕС 76 тысяч мигрантов, в Греции и Болгарии эти данные пока не подтверждают.
Об этом сообщил в воскресенье портал новостей Deutche Welle, отметив, что до 9 часов утра 1 марта границу в прилегающей к Греции и Болгарии провинции Эдирне пересекли 76 358 человек. Об этом глава МВД Турции Сулейман Сойлу написал в Twitter.