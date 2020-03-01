Рейнсалу: Эстония готова помочь пограничникам Греции и Болгарии

Как сообщила BNS пресс-служба МИД Эстонии, по словам Рейнсалу, на внешней границе Европейского Союза нарастает миграционное давление со стороны Турции.

Рейнсалу подчеркнул, что защита внешней границы ЕС является важной задачей и выразил полную поддержку мерам, которые государства сообщества принимают для этого.

«Эстония немедленно готова обсудить вопрос об оказании помощи пограничникам Греции и Болгарии как снаряжением, так и отправкой дополнительных сил полиции и пограничников, если страны региона сочтут это необходимым, - подчеркнул Рейнсалу. - Министры иностранных дел Болгарии и Греции выразили Эстонии благодарность за ее готовность прийти на помощь».

Как предполагается, кризисную ситуацию на границах ЕС министры иностранных дел обсудят на внеочередном заседании совета ЕС.

В воскресенье Турция сообщила о пересечении границы с ЕС 76 тысяч мигрантов, в Греции и Болгарии эти данные пока не подтверждают.