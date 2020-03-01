Права и обязанности тех, кто ездил в регионы распространения коронавируса

Уполномоченная по гендерному равноправию Лийза Пакоста объясняет права работающих и школьников, ездивших в регионы риска заражения коронавирусом, у которых нет симптомов вируса, пишет Postimees.
Департамент здоровья посоветовал тем, кто находился в районе распространения вируса, но у кого нет симптомов болезни, 14 дней следить за состоянием здоровья и температурой, а в случае кашля и затрудненного дыхания по телефону обращаться к врачу, и, если возможно, оставаться дома две недели, то же относится к детям и ученикам. «Я объясню общие обязанности и права работника, ученика и работодателя, а также учебного заведения в свете этой рекомендации», - сказала Пакоста.
«Работник должен проинформировать работодателя о том, что находился в регионе риска, а затем работодатель должен сотрудничать с работником, чтобы найти лучшее решение - будь то удаленная работа, дополнительный отпуск и так далее. Взрослый ученик или представитель несовершеннолетнего должен также проинформировать образовательное учреждение, если ребенок находился в зоне риска, и аналогичным образом сотрудничать вместе, чтобы найти лучшее решение», - сказала она, добавив, что и работодатель, и учебное заведение обязаны следить, чтобы работник или ученик не заболел из-за пребывания в школе или на работе.
«В случае, если работник или ученик остается дома в целях заботы о здоровье, тогда, конечно, это не дает ему права посещать какие-либо другие мероприятия. Родитель несовершеннолетнего ребенка имеет право на получение дополнительной поддержки от местного правительства, если это необходимо (например, в организации ухода за ребенком, чтобы родитель мог совмещать работу и семейную жизнь)», - пояснила Пакоста. Чтобы получить поддержку, следует обратиться к местному социальному работнику или школьному социальному работнику, также родителей будут консультировать районные детские сады, даже если ребенок не посещает детский сад.