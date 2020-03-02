Фото ⟩ На заводе вспыхнул пожар, на место вызвали спасателей со всего уезда

Сегодня, 2 марта, в 11.55 спасателям поступил вызов на завод Aken ja Uks на улице Рауа в Вильянди, где произошел пожар, пишет Sakala.
Загорелся электрический мотор элеватора.
«Прибывшие на место вильяндиские спасатели ликвидировали огонь, - сказал руководитель по коммуникациям Лыунаского спасательного центра Марек Кийк. - Поскольку речь идет о промышленном здании, где много древесных материалов, этот вызов был повышенной сложности. На место прибыли и спасатели из Сууре-Яани и Кыпу».
В 12.24 Кийк подтвердил, что спасатели по-прежнему на месте и следят за развитием ситуации.