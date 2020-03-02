Началась регистрация на бесплатные занятие в клубах эстонского языка и культуры

Открыта регистрация в клубы эстонского языка и культуры. Уже в марте в Таллинне и Нарве шесть первых клубов начнут свою деятельность.
Что это за клубы? Речь идет о проекте по развитию разговорных навыков для поддержания уровня эстонского языка и знакомства с культурой Эстонии. В жизни это не всегда получается из-за объективных причин, например, отсутствия времени и контактов с носителями языка. Эти проблемы будут решены в клубах. Их цели - общение и знакомство с культурой Эстонии. В программу входит как неформальное общение в классе, так и экскурсии, выставки, театры и музеи.
Принять участие в деятельности клубов могут взрослые (начиная с 18 лет), имеющие категорию В2, С1 или диплом от Integratsiooni SA. Также подходят старые категории kesktase, kõrgtase. Членом клуба может стать только тот, кто еще ни разу не принимал в нем участие.
Клубы бесплатны. Регистрация и расписание здесь.
Клубы эстонского языка и культуры в Таллиннe и Нарвe (2020 - 2022) организует Atlasnet MTÜ. Фонд Интеграции поддерживает организацию клубов из средств проекта Европейского социального фонда ESF «Меры поддержки интеграции в обществе Эстонии». До конца 2022 года по этому проекту в Таллинне и Нарве откроются 20 клубов.
Как это было в 2017-2019 годы: