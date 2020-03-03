Фото ⟩ Из поликлиники эвакуировали людей: на место вызвали группу саперов

В Выруской поликлинике во вторник нашли подозрительный чемодан, для обеспечения безопасности работников эвакуировали.
По имеющейся сейчас информации, подозрительный чемодан обнаружили уже несколько часов назад на четвертом этаже здания, но поскольку за ним никто не пришел, об этом сообщили в полицию, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
В 13 часов работавших в офисе людей попросили покинуть здание. На месте полиция, ждут пока прибудет группа саперов Центра спасения.
В здании на Юли, 19а находится несколько клиник, семейные врачи, а также Больничная касса и другие учреждения.