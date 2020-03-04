Коронавирус в Тарту: второй зараженный и еще один больной с подозрением на вирус

Заболевший коронавирусом прибыл рейсом 29 февраля из Бергамо в Ригу, из аэропорта в Эстонию он прибыл личным транспортом. У него были легкие симптомы и в настоящее время он находится на домашнем лечении.

По словам Кингсепп, у человека с подозрением на коронавирус был взят анализ, результаты которого станут известны через несколько часов. «Мы слышали разные разговоры о том, что человек, у которого подозревают инфекцию, передвигался по городу», - сказала Кингсепп.

По предварительным данным Tartu Postimees, человек с подозрением на инфекцию мог передвигаться в понедельник по Тарту.

По оценке Департамента здоровья, риск того, что кто-то привезет коронавирус в Эстонию, высок, однако риск его распространения на месте, мал при условии, что будут применены соответствующие меры.

Рекомендации Департамента здоровья по профилактике распространения заболевания:

часто используемые помещения, предметы и поверхности, которые часто трогают – такие как дверные ручки, поручни, кнопки лифта, выключатели, ручки кресел, поверхности в туалете и ванной, необходимо чистить дезинфицирующими средствами;

в помещениях должна быть достаточная вентиляция;

надо постоянно и тщательно мыть руки;