Ср, 4.03.2020
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Коронавирус в Тарту: второй зараженный и еще один больной с подозрением на вирус

В инфекционной палате.

ФОТО: Madis Veltman

Пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп подтвердила, что второй зараженный коронавирусом в Эстонии проживает в Тарту. В этом городе живет и еще один человек, у которого подозревают коронавирус, пишет Tartu Postimees.

Заболевший коронавирусом прибыл рейсом 29 февраля из Бергамо в Ригу, из аэропорта в Эстонию он прибыл личным транспортом. У него были легкие симптомы и в настоящее время он находится на домашнем лечении.

По словам Кингсепп, у человека с подозрением на коронавирус был взят анализ, результаты которого станут известны через несколько часов. «Мы слышали разные разговоры о том, что человек, у которого подозревают инфекцию, передвигался по городу», - сказала Кингсепп.

По предварительным данным Tartu Postimees, человек с подозрением на инфекцию мог передвигаться в понедельник по Тарту.

По оценке Департамента здоровья, риск того, что кто-то привезет коронавирус в Эстонию, высок, однако риск его распространения на месте, мал при условии, что будут применены соответствующие меры.

Рекомендации Департамента здоровья по профилактике распространения заболевания:

часто используемые помещения, предметы и поверхности, которые часто трогают – такие как дверные ручки, поручни, кнопки лифта, выключатели, ручки кресел, поверхности в туалете и ванной, необходимо чистить дезинфицирующими средствами;

в помещениях должна быть достаточная вентиляция;

надо постоянно и тщательно мыть руки;

предметы общественного пользования (например, VR-очки в игровых центрах и т.п. предметы) после каждого использования необходимо чистить и/или при необходимости уменьшить их использование.

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