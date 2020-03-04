Коронавирус в Тарту: второй зараженный и еще один больной с подозрением на вирус

Пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп подтвердила, что второй зараженный коронавирусом в Эстонии проживает в Тарту. В этом городе живет и еще один человек, у которого подозревают коронавирус, пишет Tartu Postimees.
Заболевший коронавирусом прибыл рейсом 29 февраля из Бергамо в Ригу, из аэропорта в Эстонию он прибыл личным транспортом. У него были легкие симптомы и в настоящее время он находится на домашнем лечении.
По словам Кингсепп, у человека с подозрением на коронавирус был взят анализ, результаты которого станут известны через несколько часов. «Мы слышали разные разговоры о том, что человек, у которого подозревают инфекцию, передвигался по городу», - сказала Кингсепп.
По предварительным данным Tartu Postimees, человек с подозрением на инфекцию мог передвигаться в понедельник по Тарту.
По оценке Департамента здоровья, риск того, что кто-то привезет коронавирус в Эстонию, высок, однако риск его распространения на месте, мал при условии, что будут применены соответствующие меры.
Рекомендации Департамента здоровья по профилактике распространения заболевания:
часто используемые помещения, предметы и поверхности, которые часто трогают – такие как дверные ручки, поручни, кнопки лифта, выключатели, ручки кресел, поверхности в туалете и ванной, необходимо чистить дезинфицирующими средствами;
в помещениях должна быть достаточная вентиляция;
надо постоянно и тщательно мыть руки;
предметы общественного пользования (например, VR-очки в игровых центрах и т.п. предметы) после каждого использования необходимо чистить и/или при необходимости уменьшить их использование.