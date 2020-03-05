Отказ от новогоднего фейерверка принес Ласнамяэ звание «Друга домовладельцев»

На прошедшем сегодня заседании Центрального союза домовладельцев Эстонии столичному району Ласнамяэ была вручена награда «Друг домовладельцев 2019».
Управа района Ласнамяэ была удостоена титула «Друга домовладельцев», поскольку отказалась от фейерверка на Новый год и направила средства на украшение улиц и создание праздничного настроения более экологичным образом.
«Управа Ласнамяэ заботится об окружающей среде, а также считает важным обеспечение безопасности и спокойствия жителей, домашних животных и птиц района, особенно в предрождественское время», - сказал руководитель отдела городского имущества Ласнамяэ Айн Орав.
Он добавил, что отзывы жителей о решении отказаться от новогоднего фейерверка были положительными, поэтому было принято решение не использовать пиротехнику и в ближайшие годы.
«Вместо мимолетного праздничного салюта в Ласнамяэ этой зимой были красиво украшены ели по адресу Маяка, 5; Паэ, 49; Паасику, 3; Я. Коорти, 22 и Линнамяэ, 74», - привел пример Орав.
Столичный район Пыхья-Таллинн и город Пярну также удостоились награды за отказ от фейерверков.