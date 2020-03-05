Отказ от новогоднего фейерверка принес Ласнамяэ звание «Друга домовладельцев»

Управа района Ласнамяэ была удостоена титула «Друга домовладельцев», поскольку отказалась от фейерверка на Новый год и направила средства на украшение улиц и создание праздничного настроения более экологичным образом.

«Управа Ласнамяэ заботится об окружающей среде, а также считает важным обеспечение безопасности и спокойствия жителей, домашних животных и птиц района, особенно в предрождественское время», - сказал руководитель отдела городского имущества Ласнамяэ Айн Орав.

Он добавил, что отзывы жителей о решении отказаться от новогоднего фейерверка были положительными, поэтому было принято решение не использовать пиротехнику и в ближайшие годы.

«Вместо мимолетного праздничного салюта в Ласнамяэ этой зимой были красиво украшены ели по адресу Маяка, 5; Паэ, 49; Паасику, 3; Я. Коорти, 22 и Линнамяэ, 74», - привел пример Орав.