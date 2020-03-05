Чт, 5.03.2020
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Финляндия пытается привлечь сотни иностранных медсестер

Hiina meditsiini ühte osa, nõelravi, praktiseerib meedikutest abielupaar aeg-ajalt ka üksteise peal, mitte üksnes patsiente ravides.

ФОТО: Ain Liiva

В Финляндию пытаются рекрутировать большое количество медсестер из-за границы. Так, муниципалитеты в регионе Уусимаа в ближайшие годы намерены нанять 400 филиппинских медсестер. В то же время за младший медперсонал борются и другие страны, сообщает YLE.

Основное препятствие для трудоустройства заключается в том, что в Финляндии пока не существует постоянной программы переквалификации для медсестер, прибывающих из-за пределов Европейской экономической зоны.

В то же время потребность в медсестрах огромная. Только в регионе Уусимаа в ближайшие десять лет на пенсию выйдут 2200 медсестер.

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