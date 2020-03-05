Финляндия пытается привлечь сотни иностранных медсестер

В Финляндию пытаются рекрутировать большое количество медсестер из-за границы. Так, муниципалитеты в регионе Уусимаа в ближайшие годы намерены нанять 400 филиппинских медсестер. В то же время за младший медперсонал борются и другие страны, сообщает YLE.