Финляндия пытается привлечь сотни иностранных медсестер

В Финляндию пытаются рекрутировать большое количество медсестер из-за границы. Так, муниципалитеты в регионе Уусимаа в ближайшие годы намерены нанять 400 филиппинских медсестер. В то же время за младший медперсонал борются и другие страны, сообщает YLE.
Основное препятствие для трудоустройства заключается в том, что в Финляндии пока не существует постоянной программы переквалификации для медсестер, прибывающих из-за пределов Европейской экономической зоны.
В то же время потребность в медсестрах огромная. Только в регионе Уусимаа в ближайшие десять лет на пенсию выйдут 2200 медсестер.