Проба на коронавирус. ФОТО: Shutterstock

Эпидемия Covid-19, вызванная коронавирусом, охватила уже более чем 90 стран, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Случаи заболевания отмечены в Сербии, Словакии, Ватикане, Парагвае, Перу, Камеруне и Того. Камерун стал первой страной в Центральной Африке, где зафиксированы заразившиеся коронавирусом.

В Китае впервые за последние недели, по сообщениям властей, новых зараженных за сутки было меньше 100 человек.

Филиппины, страна с более чем 100 млн населения, готовится объявить чрезвычайное положение в области здравоохранения. Президент Родриго Дутерте, как сообщается, одобрил это решение в субботу. В стране пока только шесть зараженных, но власти опасаются быстрого распространения инфекции в местных общинах.

Иран подтвердил почти 6 тысяч случаев заражения коронавирусом и 145 летальных исходов. Только за последний день там от вируса скончался 21 человек. При этом представители системы здравоохранения опасаются, что реальные цифры могут быть намного выше. От коронавируса в Иране скончался уже второй член парламента страны.

Вторая смерть в Британии

В Британии в пятницу выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом - самый большой скачок с начала распространения инфекции. Общее число выявленных зараженных - 163.

Также официально подтверждено, что еще один пациент в Британии скончался от осложнений, вызванных этим вирусом: в пятницу 82-летний мужчина умер в больнице в городе Милтон-Кинс в графстве Бакингемшир.

Анализы подтвердили, что он был заражен коронавирусом. Медперсонал, который непосредственно контактировал с этим человеком, ушел на карантин.

В четверг в городе Рединг скончалась в результате этой инфекции 70-летняя женщина, имевшая хронические заболевания.

Авиакомпания British Airways сообщила, что у двоих работников багажной службы подтверждено наличие коронавируса. Они изолированы.

По всему миру число заболевших превысило 100 тысяч человек, из них 20 тысяч - за пределами Китая. Всего зарегистрировано 3400 летальных исходов, из них около 3 тысяч - в Китае.

Ватикан в пятницу сообщил о первом заболевшем коронавирусом на своей территории. Кто этот человек, не сообщается, однако известно, что он обращался в поликлинику Ватикана, где теперь проводится обеззараживание.

Папа римский Франциск оповестил о том, что традиционная воскресная утренняя месса состоится не на площади Святого Петра в Ватикане, как принято, а в прямой трансляции, чтобы избежать лишних рисков инфекции, возникающих при большом скоплении народа. Аудиенции до 15 марта также решено проводить в онлайн-режиме. Сам понтифик в последние дни страдает от простуды, но это точно не коронавирус.

В Сербии отмечен первый подтвержденный случай заболевания Covid-19: 43-летний мужчина из Суботицы, недавно вернувшийся из Будапешта, находится в отдельной палате больницы в удовлетворительном состоянии.

В Словакии премьер-министр сообщил о первом подобном диагнозе, подтвержденном у 52-летнего мужчины из Братиславы, который никуда не ездил, однако его сын недавно побывал в Венеции.

В Чехии сообщается о 12 заболевших, так или иначе связанных с поездками на север Италии.

Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в пятницу в Нидерландах: 86-летний мужчина скончался в больнице Роттердама. Всего в этой стране 128 подтвержденных случаев Covid-19.

Новые заболевшие и меры предосторожности в России

В субботу стало известно о четырех новых случаях заболевания коронавирусом - в Петербурге и Липецке. Днем ранее стало известно о пяти заболевших - в Москве и Нижнем Новгороде.

В России на субботу зарегистрировано всего 14 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан КНР, 11 у граждан России, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии. Кроме того, остаются под медицинским наблюдением трое граждан России, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess", - говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг ввел режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Как говорится в указе, в режим повышенной готовности переведены медицинские учреждения, комплекс ЖКХ, транспорт и другие городские службы.

В Москве началось проектирование временного инфекционного медицинского центра в рамках борьбы с коронавирусом, сообщили столичные власти

Более 700 человек - многие из них студенты Северо-Западного государственного медицинского университета им Мечникова в Санкт-Петербурге - помещены в карантин, поскольку они могли контактировать с итальянским студентом, жившим в одном с ними общежитии. У него в четверг был подтвержден этот диагноз.

Вечером в пятницу в оперативном штабе при мэрии Москвы сообщили о первом выздоровевшем пациенте.

Резкий рост числа умерших в Италии

В Италии за последние сутки зарегистрировано еще 49 летальных исходов, это самый значительный прирост за сутки; общее число умерших от коронавируса достигло 197 человек. Местным властям пока не удается сдержать распространение инфекции: со среды число новых случаев достигло 4636. Лидер входящей в правящую коалицию Демократической партии Италии, мэр Лацио Никола Дзингаретти в субботу заявил, что тоже заразился коронавирусом.

Итальянский банк Intesa Sanpaolo пообещал пожертвовать до 100 млн евро на борьбу с коронавирусом, а также выделить до 5 млрд евро в виде кредитов компаниям, пострадавшим в результате эпидемии. Итальянские власти опасаются, что эпидемия коронавируса приведет к рецессии в экономике страны.

613 подтвержденных случев зарегистрировано во Франции, девять человек скончались от коронавируса. Еще 39 находятся в реанимационных отделениях.

В стране закрыто около 150 школ. Французские власти ввели максимальную цену в 3 евро за флакон в 100 мл антибактериального геля для рук. Это постановление будет действовать до 31 мая.

Минздрав Египта подтвердил в пятницу 12 случаев заражения на борту судна, совершающего круиз по Нилу из Луксора в Асуан, однако при этом ни у кого из них не выявлено внешних симптомов заболевания. До этого в стране было подтверждено три заболевших, один из которых выздоровел.

В субботу во Вьетнаме подтвержден еще один, 18-й случай заражения.

Коронавирус на лайнере "Гранд принцесс"

В США в четверг с вертолета были сброшены диагностические наборы на борт стоявшего у берегов Сан-Франциско круизного лайнера "Гранд принцесс", где на карантине находятся около 3,5 тыс. человек, из них 142 британца.

Всего на "Гранд принцесс" сейчас более 3,5 тыс. человек, проверку на вирус прошли пока далеко не все.

Лайнеру не позволили пришвартоваться в основном порту Сан-Франциско. Он встал на причал в некоммерческом порту.

Лайнер был посажен на карантин после того, как 71-летний мужчина, путешествовавший на этом судне в феврале, скончался в минувшую среду в результате Covid-19.

Еще два человека, совершавших круиз в одно с ним время, были инфицированы коронавирусом и находятся в больнице в Северной Калифорнии.

В ночь на субботу власти США сообщили, что на борту судна инфицирован уже 21 человек. Российское посольство США в свою очередь заявило, что на лайнере находятся четыре россиянина.

Пока еще далеко не все пассажиры лайнера прошли проверку на вирус.

Ситуация в США

В штате Вашингтон в окрестностях Сиэтла, по официальным данным, зарегистрировано 20 новых случаев заражения. Всего в этом штате 70 заболевших.

Девять человек, скончавшихся в США в результате коронавируса, проживали в одном и том же доме для престарелых, расположенном в пригороде Сиэтла - там теперь ведется следствие в отношении соблюдения персоналом предписанных санитарно-гигиенических мер.

Некоторые крупные фирмы в этом городе, такие как Microsoft и Amazon, закрыли свои офисы на время и призвали сотрудников работать из дома.

Около 200 человек посажены на карантин в штате Род-Айленд в связи с недавней поездкой местных школьников в Италию; у троих учеников, вернувшихся из этой поездки, подтвержден диагноз Covid-19.

Между тем Белый дом признал, что в стране не хватает диагностических наборов для проверки на наличие коронавируса.

Вице-президент Майк Пенс заявил, что правительство не сможет выполнить свое обещание доставить на этой неделе 1 млн диагностических наборов.

Starbucks оказался от многоразовых кружек

Сеть кофеен Starbucks временно отказалась от использования многоразовых кружек, которые приносят с собой посетители, - в качестве меры предосторожности.

Администрация Starbucks заявила, что ее клиенты по прежнему будут получать положенную им скидку за принос собственной посуды, но получать свои напитки они будут в одноразовых бумажных стаканчиках.

Две железнодорожные компании в Британии, Great Western Railway и LNER, также запретили использование клиентских многоразовых чашек и кружек и вновь перешли на одноразовую посуду.

Хватит ли британцам еды?

Власти Британии заверили публику, что в случае массового распространения коронавируса продовольствия хватит на всех.

Как заявил в интервью Би-би-си министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, люди не должны закупать продуктов больше, чем им нужно.

"Самое главное - мы вместе с супермаркетами делаем все возможное, чтобы в случае, если людям придется самоизолироваться, мы смогли бы доставить им еду и все необходимое", - сказал министр.

В то же время глава одной из сетей супермаркетов, комментируя это заявление министра, сказал Би-би-си, что спрос на самые необходимые предметы потребления, такие как макароны, крупы и консервы, "зашкаливает", и он не уверен, что власти смогут гарантировать своевременную доставку всего необходимого.

"Мэтт Хэнкок все это придумал - то, что он сказал, что "мы с супермаркетами делаем все возможное", - заявил исполнительный директор одной из сетей британских супермаркетов. - Мы напрямую от правительства ничего не слышали".

В пятницу премьер-министр пообещал выделить дополнительно 46 млн фунтов на разработку вакцины от коронавируса и создание ускоренных лабораторных анализов.

Cineworld: новые фильмы выйдут в срок

Одна из крупнейших мировых сетей кинотеатров Cineworld заявила, что больше не будет откладывать выпуск в прокат новых фильмов, как это было сделано в случае с новым фильмом о Джеймсе Бонде, выход которого отложен на 7 месяцев.

Руководство компании, управляющей 700 кинотеатрами в США и Европе, заявило, что киностудии намерены придерживаться заранее оговоренного графика до конца года, однако предупредило, что "точной уверенности в том, какое воздействие окажет коронавирус, нет".