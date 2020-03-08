Видео ⟩ Истерия вокруг коронавируса не утихает: женщины подрались в магазине из-за туалетной бумаги

Утром в субботу, 7 марта, полицейские Нового Южного Уэльса в Австралии прибыли по вызову в супермаркет городка Чуллора к западу от Сиднея. Им сообщили, что 49-летняя женщина подверглась нападению. По прибытии на место происшествия выяснилось, что ее атаковали две другие покупательницы магазина. Драка произошла из-за туалетной бумаги.

Позже в соцсетях появилось видео: на кадрах видно, как женщины начинают бить друг друга у тележки, доверху груженой туалетной бумагой. Как становится понятно, одна из женщин требовала у обладательниц тележки — судя по крикам, это мать и дочь, — чтобы те поделили с ней хотя бы одной упаковкой. «Нет, ни одной упаковки», — говорит одна из покупательниц. После этого конфликт снова переходит в потасовку,

Инспектор полиции Нового Южного Уэльса Эндрю Нью попытался уверить людей, что они не оказались героями фильма «Безумный Макс». «Людям не надо в панике опустошать супермаркеты и скупать парацетамол, консервы и туалетную бумагу», — цитирует инспектора The Guardian.

Виновата в этом эпидемия коронавируса COVID-19. Точнее, слухи, которых распускаются в связи с ней в социальных сетях.

Первыми скупать туалетную бумагу начали японцы — 1 марта французское агентство Franceinfo сообщило, что полки супермаркетов в Токио, на которых еще недавно возвышались пирамиды рулонов, опустели. Как объяснили корреспонденту издания в одном из пяти магазинов, в котором ему не удалось купить туалетную бумагу, панику вызвал слух, который распустили в соцсетях. «Пишут, что будет дефицит туалетной бумаги, так же, как и масок, — рассказал кассир. — Те, кто на это повелись, массово скупают. Весь завоз исчез мгновенно».

Двумя днями позже стало ясно, что паника из-за коронавируса перекинулась на Австралию — супермаркеты заполнили люди с тележками, доверху гружеными упаковками туалетной бумаги, хотя в стране, по данным на 7 марта, зарегистрировано 63 случая заболевания.