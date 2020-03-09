Футболист итальянского клуба "Пьянезе" излечился от коронавируса

Мне поступила информация из больницы в Сиене об отрицательных результатах теста у 23-летнего игрока "Пьянезе", - приводит слова Росси ANSA. - Он полностью излечился. В течение нескольких дней у него не было симптомов. Также у него дважды был взят мазок из горла, который показал отрицательный результат".