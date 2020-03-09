Пн, 9.03.2020
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Футболист итальянского клуба "Пьянезе" излечился от коронавируса

Проба на коронавирус.

ФОТО: Shutterstock

Футболист клуба итальянской серии С (третий дивизион) "Пьянезе" полностью излечился от коронавируса, сообщил глава итальянского региона Тоскана Энрико Росси, передает Р-Спорт.

Мне поступила информация из больницы в Сиене об отрицательных результатах теста у 23-летнего игрока "Пьянезе", - приводит слова Росси ANSA. - Он полностью излечился. В течение нескольких дней у него не было симптомов. Также у него дважды был взят мазок из горла, который показал отрицательный результат".

В конце февраля "Пьянезе" сообщил, что коронавирус диагностирован у трех игроков команды.

По состоянию на воскресенье число жертв коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 133 - до 366, заражений стало больше на 1,5 тысячи. Таким образом, в Италии в целом зарегистрировано 7375 случаев заражения новым коронавирусом.

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