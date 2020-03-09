Правительство дополнило рекомендации по борьбе с распространением коронавируса

Министр социальных дел Танель Кийк заверил, что государство круглосуточно следит за развитием ситуации. «На сегодняшний день нам удается своевременно обнаруживать случаи заражения коронавирусом. Спасибо всем, кто ведет себя ответственно. Вместе с тем, мы должны считаться и с вероятностью негативного сценария и ясно давать понять, что выполнение распоряжений Департамента здоровья является обязательным», - сказал министр социальных дел.

В случае, если человек заразился коронавирусом и должен находиться дома в карантине, но не может обеспечить себя всем необходимым, ему необходимо связаться с местными самоуправлением.

Круг близко контактирующих с заразившимся лиц также должен находиться дома, но может выходить, чтобы обеспечить удовлетворение ежедневных потребностей. Лицам, прибывшим из регионов, объявленных зоной риска, рекомендуют оставаться дома и следить за своим здоровьем.

Члены правительства на сегодняшнем заседании также получили обзор работы, проделанной по предотвращению распространения вируса.

Для того, чтобы предотвратить распространение в Эстонии COVID-19, в Таллиннском аэропорту и порту Ванасадам установлены тепловизионные камеры, с помощью которых проверяют пассажиров и при необходимости направляют их на дополнительную проверку здоровья. Опубликована рекомендация, согласно которой люди, прибывшие из регионов, объявленных зоной риска, должны в течение 14 дней находиться дома. Людям также рекомендуют пересмотреть свои планы поездок. На домашней странице Министерства иностранных дел есть постоянно обновляющаяся информация о регионах с повышенным риском заражения. Государственные учреждения ограничивают свои менее критичные командировки. На сухопутной границе проверяются рейсовые автобусы, пересекающим границу раздали около 10 000 информационных листков.

Для того, чтобы предотвратить локальное распространение в Эстонии COVID-19, постоянно информируются пожилые люди, лица, страдающими хроническими заболеваниями, и другие группы риска. На этой неделе улучшится способность больниц проводить тесты на COVID-19.

Министерство образования и науки в сотрудничестве с местными самоуправлениями следит за ситуацией в образовательных учреждениях. В случае выявления заболевших рекомендации относительно дальнейших действий даст Департамент здоровья. Также Министерство образования вместе с местными самоуправлениями должно выработать рекомендации на случай, если образовательное учреждение необходимо будет закрыть. Семейные врачи получили инструкции выдавать больничные листы родителям детей в ситуации, если дома остался возможно соприкоснувшийся с инфекцией ребенок из закрытого на карантин образовательного учреждения.

Министерство культуры, Министерство образования и науки, Министерство финансов и Министерство внутренних дел в сотрудничестве с местными самоуправлениями должны составить программу действий на случай, если необходимо будет приостановить проведение публичных мероприятий, спортивных тренировок, культурных событий и работу кружков по интересам.

Для того, чтобы обеспечить способность системы здравоохранения предотвращать распространение заболевания COVID-19 и лечить его, государство должно обеспечить запас необходимых медикаментов и средств личной защиты.

Для того, чтобы повысить осведомленность людей о возможностях профилактики и лечения COVID-19, запущен целый ряд информационных кампаний. Например, на адреса eesti.ee направлено 900 000 писем с самой важной информацией о предотвращении распространения COVID-19. Подготовлены аудиовизуальные материалы, которые будут распространяться в сотрудничестве с Национальной телерадиовещательной корпорацией. Для распространения на границах было сделано и выдано более 10 000 информационных листков. Для экстренного информирования эстоноземельцев в стране и за ее пределами планируется использовать SMS-сообщения. Также планируется прямая рассылка и запуск информационного телефона. Номером, по которому нужно звонить в случае подозрения на заражение коронавирусом, по-прежнему остается 1220, можно также позвонить своему семейному врачу.

Для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование эстонской экономики, под руководством Министерства финансов проводится анализ, в результате которого должны быть сделаны предложения, как смягчить экономическое влияние COVID-19.

Постоянно обновляющуюся информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья.

Министерство иностранных дел также постоянно следит за ситуацией и обновляет рекомендации путешествующим на странице Reisi Targalt.