Галерея ⟩ Продается историческая усадьба, где создавал свои книги автор Джеймса Бонда

Поместье с длинной историей расположено на площади в 172 гектара. Главное здание имения площадью 756,5 квадратных метров построено в конце XVIII века.Всего в доме восемь спален, семь ванных комнат, несколько гостиных, офис, кухня и столовая, передает toptenrealestatedeals.com. Также неподалеку от главного дома расположены четыре небольших жилых дома.