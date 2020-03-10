Галерея ⟩ Продается историческая усадьба, где создавал свои книги автор Джеймса Бонда

Находящееся в штате Нью-Йорк поместье Блэк Хоул Холлоу принадлежало другу Яна Флеминга Джону Феликсу Чарльзу Ивару Брюсу и его жене Джозефине Хантингтон Хартфорд, пишет Kodustiil. Флеминг был частым гостем в поместье и написал здесь книги из серии о Джеймсе Бонде - «Бриллианты навсегда» и «Золотой палец».
Поместье с длинной историей расположено на площади в 172 гектара. Главное здание имения площадью 756,5 квадратных метров построено в конце XVIII века.Всего в доме восемь спален, семь ванных комнат, несколько гостиных, офис, кухня и столовая, передает toptenrealestatedeals.com. Также неподалеку от главного дома расположены четыре небольших жилых дома.
В гостевой книге исторического поместья Флеминг написал: «Жил здесь, как король в изгнании, в ароматном и шикарном одиночестве».
Поместье выставлено на продажу за 2,95 миллиона долларов, или 2,68 млн евро.