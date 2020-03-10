Таллиннские таксисты используют для обмана новый трюк

Предлагающие услуги таксоизвоза водители благодаря частым проверкам уяснили, что передвижение без транспортной карты весьма рискованно и, если нарушение будет обнаружено, также затратно, сообщает пресс-служба МуПо.

На прошлой неделе число ходатайств резко выросло — в течение трех приемных дней было подано 135 ходатайств и проверенно столько же автомобилей. В понедельник автомобили продемонстрировали 50 водителей, во вторник — 21 и в четверг — 64, отказ получили соответственно шесть, три и четыре водителя. Цель визуальной проверки — убедиться, что у автомобиля нет следов аварии или коррозионных повреждений, там есть все необходимое для обеспечения безопасности снаряжение и салон автомобиля чистый.

По словам руководитель отдела по вопросам сектора такси МуПо Айвара Мельникова, основные причины отказа — ржавые автомобили: «Первое, что видит турист, выходя из порта или аэропорта, - такси! Представьте себе, что, возвращаясь домой, он напишет в соцсетях, что по Таллинну катаются ржавые такси! Стыд».

В случае отказа водителю дают возможность ликвидировать недочеты. «Идет людям на встречу настолько, насколько это возможно. Объясняем, что он должен сделать, и даем возможность выбрать самому, сколько времени ему надо, чтобы исправить недочеты — неделю или месяц. Если автомобиль будет приведен в порядок, осмотрим его вновь, из-за этого у водителя не появится дополнительных расходов».

Если около года назад зачастую проблемой было то, что водитель для визуальной проверки скручивал со своей машины номерные знаки и прикреплял их к автомобилю друга , чтобы пройти проверку, а потом ездить на своем ржавом или аварийном автомобиле, сейчас в таксоизвозе новая мошенническая схема.

«Водители используют приложения других людей. Так называемый донор для оформления документов дает свои данные и они вносятся в базу данных и карту, но в действительности ездит другой человек и платит с заработанных денег донору определенную сумму, - рассказывает Мельников. Этим пользуются граждане, у которых есть какие-то прежние нарушения или другие обстоятельства, которые не позволяют ходатайствовать о транспортной карте. Подобная мошенническая схема о передаче личности и приложения стала массовой и на данный момент мы ищем варианты, как ее устранить».