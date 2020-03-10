Пьяного водителя лишили автомобиля и надолго отправили в тюрьму

Стевен три раза наказывался в уголовном порядке за воровство. Последнее судебное решение было с марта 2018 года, когда его в качестве дополнительного наказания приговорили к двум годам, шести месяцам и 28 дням тюрьмы, пишет Pärnu Postimees.

В апреле прошлого года Стевена освободили досрочно с испытательным сроком до октября 2020 года, шесть месяцев он находился под электронным надзором.

На этот раз Стевена обвиняли в неоднократной езде без водительских прав 10, 23 и 24 декабря прошлого года, когда он сел за руль своего автомобиля Volvo. Также его поймали за рулем Opel 12 января этого года. Помимо вождения без прав, 24 декабря он был пойман за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Обвиняемый и его защитник смогли достигнуть соглашения с прокурором.

На этот раз Стевена приговорили к восьми месяцам тюрьмы, к которым добавляется не отбытый ранее срок в год, четыре месяца и 28 дней. Всего он проведет за решеткой два года и 28 дней.