Витсур: столь сильный спад промышленности в январе не стал неожиданным

«Этот январский спад особенно неожиданным и не был. Тенденция роста объемов промышленной продукции пошла под гору уже в первой половине прошлого года и отчасти крупный спад в январе этого года был вызван сильным началом прошлого года», - пояснил Витсур в интервью BNS.

«К сожалению, дальнейшее развитие событий в мире в прошлом году никому на пользу не пошло. Несмотря на это, мы целый год имели возможность удивляться и радоваться тому, что наша экономика так хорошо выстояла в такой неблагоприятной экономической среде», - добавил он.

По словам Витсура, в последующие месяцы этого года, судя по всему, мы будем с завистью посматривать и на январь, где без спада сектора энергетики на 17,5 процента такого снижения не было бы.