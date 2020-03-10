Вт, 10.03.2020
Забота о маленьком языке предполагает известную требовательность, но, прежде всего, сами иноязычные собратья должны хотеть стать частью нашего общества. Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Витсур: столь сильный спад промышленности в январе не стал неожиданным

Витсур: столь сильный спад промышленности в январе не стал неожиданным

Экономический советник президента Эстонской Республики Хейдо Витсур.

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Произошедший в январе спад объемов производства промышленной продукции в Эстонии не стал неожиданным, утверждает экономический советник президента Хейдо Витсур. По его словам, январский значительный спад в этом году был вызван сильным началом 2019 года. 

«Этот январский спад особенно неожиданным и не был. Тенденция роста объемов промышленной продукции пошла под гору уже в первой половине прошлого года и отчасти крупный спад в январе этого года был вызван сильным началом прошлого года», - пояснил Витсур в интервью BNS.

«К сожалению, дальнейшее развитие событий в мире в прошлом году никому на пользу не пошло. Несмотря на это, мы целый год имели возможность удивляться и радоваться тому, что наша экономика так хорошо выстояла в такой неблагоприятной экономической среде», - добавил он.

По словам Витсура, в последующие месяцы этого года, судя по всему, мы будем с завистью посматривать и на январь, где без спада сектора энергетики на 17,5 процента такого снижения не было бы.

В январе этого года промышленные предприятия произвели 11 процентов меньше продукции, чем за тот же период прошлого года, производство продукции сократилось как в обрабатывающей промышленности, так и в энергетике и горнодобывающей промышленности. Об этом во вторник сообщил BNS департамент статистики.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ