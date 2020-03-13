Кайтселийт и женское ополчение начали измерять температуру у людей в Таллинне и Тарту

«Привлечение добровольцев – это ценность, которая значительно снижает нагрузку на медицинских работников, в то же время в обществе возникают большие связи, чтобы смягчить распространение заразного заболевания и внести вклад в здоровье населения Эстонии», - сказала руководитель женского ополчения Айри Тооминг.

В Таллинне женщины-ополченцы сегодня помогают в А- и Д-терминалах Таллиннского порта, а также в Таллиннском аэропорту. Найскодукайтсе вместе с Кайтселийтом выполняют ту же работу на Тартуском автовокзале. Речь не идет о медицинской услуге, это, прежде всего, распространение основанной на научных данных информации, в рамках мероприятия измеряют и температуру тела, а также дают короткие консультации.

Для исполнения служебных обязанностей вызывают здоровых, явно не болеющих коронавирусом членов добровольных дружин. В работе не задействованы молодые члены организаций. Добровольцы должны использовать выданные полицией или Департаментом здоровья средства личной защиты, а также соблюдать правила гигиены.