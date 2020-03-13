Еще одна европейская страна полностью закрывает границы из-за коронавируса

Правительство Чехии из-за коронавируса запретило с 16 марта въезд в страну всем иностранцам, а согражданам запретило выезжать. Запрет вступит в силу с 0:00 16 марта, сообщает Интерфакс.
Исключение будет сделано для иностранцев с видом на жительство в Чехии. Гражданам страны разрешат выезд в исключительных случаях.
В стране выявлено 117 случаев заражения. 12 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации и закрыло въезд для граждан из 13 стран Евросоюза. С 14 марта в стране введен обязательный карантин для всех, кто побывал в 15 странах с неблагополучной обстановкой по коронавирусу.
Днем ранее чешское правительство закрыло свои границы для путешественников из Германии и еще 14 стран, в которых выявлена эпидемия нового коронавируса. Глава правительства Андрей Бабиш также объявил о введении 30-дневного чрезвычайного положения, которое включает в себя запрет на проведение мероприятий и собраний с участием более 30 человек.