Еще одна европейская страна полностью закрывает границы из-за коронавируса

Исключение будет сделано для иностранцев с видом на жительство в Чехии. Гражданам страны разрешат выезд в исключительных случаях.

В стране выявлено 117 случаев заражения. 12 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации и закрыло въезд для граждан из 13 стран Евросоюза. С 14 марта в стране введен обязательный карантин для всех, кто побывал в 15 странах с неблагополучной обстановкой по коронавирусу.