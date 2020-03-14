Как продавать и покупать недвижимость во время чрезвычайного положения

По словам Саксинга, человек обычно не покупает жилье, не увидев его своими глазами, но перед окончательным выбором клиенты часто просматривают дюжину или более объектов. «Видеопросмотры могут сэкономить много времени при первоночальном отборе, а также уменьшить прямые контакты во время вирусной волны, - объяснил он. - Но на рынке съемного жилья решения часто принимаются без физического присутствия, на основании фотографий. Предлагая съемное жилье, мы уже пользовались видеозвонками, а теперь выводим их на рынок купли-продажи».