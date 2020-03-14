Галерея ⟩ Жизнь продолжается: смотрите, как принимали победителей конкурса Rus.Postimees в ресторане La Prima Pizza

Наши победители - Леонид и Ирина Мишины. ФОТО: Рауль Меэ.

Победителями розыгрыша стали супруги Мишины - Леонид и Ирина. О них мы расскажем чуть позже, а пока - заходите в уютный зал, в центре которого растет самый что ни на есть живой лимон. Дереву 50 лет, оно прекрасно перенесло транспортировку из Италии и чувствует себя отлично, растет и плодоносит.

Сыр буррата с томатами и анчоусами - сочетание необычных вкусов. ФОТО: Рауль Меэ.

Как предложила нам хозяйка ресторана La Prima Pizza Марью Мяндметс, во время ужина наши читатели должны попробовать закуску из сыра буррата с анчоусами и вялеными томатами, пиццу и пасту по выбору гостей, десерты и, конечно, немного итальянского вина, которое в небольших количествах никак не повредит здоровью.

Ресторатор и энтузиаст итальянской кухни Урмас Луйк. ФОТО: Рауль Меэ.

Оказалось, что наши победители очень любят итальянскую кухню, поэтому и приняли участие в розыгрыше. Но их ждали сюрпризы, потому что совладелец заведения Урмас Луйк не просто усадил их за столик и дал команду официанту - гости, мол, пришли! Нет, он два часа не отходил от Ирины и Михаила и рассказывал, и показывал, и давал пробовать, и опять рассказывал...

Наши герои, а заодно и мы, узнали о том, что в ресторане работает винный бар, что скоро откроется и мини-буфе на колесиках, с которого посетителям будут предлагать мясные и сырные нарезки, вино и десерты... Согласитесь, мы едим глазами, и чем читать названия блюд в меню, не лучше ли увидеть, как они выглядят? Но это в будущем. А во время ужина Урмас рассказал и про винную карту, и про прямые поставки сыра и других продуктов из Италии, которые, как мы надеемся, не прервутся из-за коронавируса.

Официант Михкель, мгновенно переходящий с эстонского на русский и наоборот - новое лицо ресторана. ФОТО: Рауль Меэ.

Как обычно, мы расспросили наших победителей не только об их кулинарных пристрастиях, но и о личной жизни. Оказалось, что они женаты относительно недавно, познакомились по интернету. Ирина жила в городе Днепропетровске, который теперь называется коротко и непривычно - Днепр. А предложение руки и сердца Леонид сделал Ире в Одессе, где давно хотел побывать.

Молодожены живут в уютной ласнамяэской квартире. Леонид работает на фабрике Norma. «Наша продукция спасает человеческие жизни!» - с гордостью говорит он. «А я по профессии - Мэри Поппинс», - улыбается Ирина.

Но давайте вернемся к нашему ужину. Оценив необычное сочетание чистого молочного вкуса сыра буррато с солеными анчоусами, наши гости заказали основные блюда. По совету Урмаса, они выбрали пасту с морепродуктами, которая по-итальянски называется linguine frutti di mare, и пиццу n'duja - c редкой у нас огненно-острой мягкой салями и уравновешивающим пожар сыром страчателла.

Шеф-повар Иван Хорунжий не только вынес горячие блюда, но и подробно рассказал об их приготовлении. ФОТО: Рауль Меэ.

При подаче горячих блюд всех ожидал еще один сюрприз: когда блюда дорогим гостям вынес шеф-повар заведения Иван Хорунжий, оказалось, что Леонид и Иван знакомы - время от времени они вместе играют в футбол! Честное слово, мы об этом ничего не знали!

Джелато и сорбе - с собственной фабрики мороженого. ФОТО: Рауль Меэ.

На десерт, кроме итальянской классики - тирамису и десертного вина с печеньем кантуччи, гостям был подан дегустационный сет из джелато, которое изготавливают на существующей с 2018 года и принадлежащей Мяндметс и Луйку Gelato Factory. Завершился ужин еще одной дегустацией - домашнего лимончелло.

В завершение ужина - по глоточку ледяного лимончелло. ФОТО: Рауль Меэ.