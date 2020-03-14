Марио Кадастик: скоро у производителей гробов наступит кризис

Распространяющийся вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, увы, вызывает в обществ две противоположные реакции. Изначально кризисная коммуникация пыталась удержать народ от паники и пыталась преуменьшить опасность вируса, сравнивая его с количеством смертей, вызванных другими сезонными вирусами. Увы, теперь это создает ситуацию, где многие не воспринимают государственные меры всерьез и социальная изоляция не работает.

Почему социальная изоляция необходима? Речь ведь идет об очередной болезни, похожей на грипп, и смертность составляет всего несколько процентов? Посмотрим на факты. На сегодняшний день в мире заразились уже свыше 150 000 человек. Из случаев заболевания объявлены завершенными примерно половина (79 300), из них умерли около 5600 (данные на 14 марта). Т.е. смертность составляет около 7%. Причем из активных случаев в тяжелой форме болезнь переносят около 8-10%.

Беспокоит количество людей, умерших от COVID-19 в течение дня. В начале марта оно составляло менее 100 человек в день, однако за последнюю неделю оно сильно выросло и достигло уже 450 человек в день. Для сравнения, смертность от сезонного гриппа, который убивает почти полмиллиона человек в год, составляет около 1000 человек в день. Причем зараженных гриппом – сотни миллионов. Если бы количество зараженных COVID-19 было примерно таким же, дневная смертность достигала бы полумиллиона человек!

Это не просто очередной грипп. Да, более 90% населения его переживет. В то же время пока не известно, какого уровня осложнения сопутствуют этому заболеванию и вырабатывается ли иммунитет, и как долго это продлится. Точно лишь то, что люди с ослабленным иммунитетом и/или пожилые люди подвержены непропорционально высокому риску при этой болезни. Единственный способ спасти их – гарантировать, чтобы вирус к ним не попал, или как минимум, чтобы наша медицинская система справилась с лечением тяжелобольных.

Различные источники говорят, что в Эстонии около 150-200 мест в интенсивной терапии, не все из которых сейчас свободны.

Если примерно 10% больных понадобится больничное лечение и предположительно половине – интенсивное, то уже при 2000-3000 зараженных наша медицинская система окажется на пределе возможностей. Т.е. важно, чтобы число зараженных не росло слишком быстро. Хороший пример – условия во время эпидемии «испанки» в 1918 году в США, когда Сент-Луис ввел запрет на активное передвижение и собрания, а Филадельфия этого не сделала. Четко видно, что смертность в Филадельфии быстро выросла, в то время как Сент-Луис смог лучше справиться с ситуацией, поскольку у них не было лавины больных.

Учитывая размеры Эстонии, это уместное сравнение и для нас.