Раймонд Кальюлайд - о чрезвычайной ситуации: Таллинн должен брать пример с Тарту

В связи с этим Кальюлайд сформулировал для таллиннской мэрии пять предложений, каким образом город мог бы действовать эффективнее.

Я проанализировал, каким образом Таллинн, Тарту и Хельсинки реагировали на этой неделе на коронавирус. Тарту справился очень хорошо. Таллинн – так себе. У Хельсинки стратегия совершенно иная, чем у городов Эстонии», – написал Раймонд Кальюлайд в своем блоге.

«Тарту принимал оперативные и смелые решения, информация для жителей была четкой и понятной. Ближайшие недели будут сложными. Таллинн должен без промедления взять пример с Тарту и приступить к работе. В особом внимании сейчас нуждаются услуги и помощь пожилым людям» – отметил он.

По оценке Кальюлайда, крупнейшее местное самоуправление Эстонии должно быстро учиться на своих ошибках. Для этого он сформулировал для мэрии Таллинна пять вопросов, на которые руководители столицы могли бы дать ответ:

1. Может ли город помочь одиноким пожилым людям с доставкой продуктов питания?

2. Можно ли для муниципальной полиции, которая в общественном транспорте ловит безбилетников и занимается благоустройством города, найти в нынешней кризисной ситуации лучшее применение, например, направить ее помогать одиноким пожилым людям?

3. Для многих ребят школьный обед был единственной горячей едой. Можно ли и дальше готовить для них школьные обеды и отвозить им домой?

4. Поскольку городские спортивные базы, спортклубы и другие учреждения закрыты, то многие столичные работники остались без дела – можно ли их как-то задействовать? Например, они могли бы помогать пожилым людям или семьям, оказавшимся в трудной ситуации.