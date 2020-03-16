ДТП в Ярвамаа: автомобиль сбил несколько дорожных знаков и фонарный столб

В воскресенье поздно вечером в Ярвамаа автомобиль, которым управлял водитель с признаками алкогольного опьянения, вылетел с дороги в кювет, пишет Järva Teataja.
Инцидент имел место около 22.45 в Тюри-Аллику. Автомобиль Peugeot, ехавший со стороны Тюри, вылетел с дороги в кювет, снес несколько дорожных знаков и врезался в фонарный столб.
Имевший признаки алкогольного опьянения водитель получил незначительные травмы. Его доставили в больницу.
На месте ДТП максимально разрешенная скорость движения составляет 70 км/ч. В машине находился только водитель.