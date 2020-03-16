Пн, 16.03.2020
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  • Департамент полиции и погранохраны: с субботы на границе выявлены 89 потенциально опасных пассажиров

Департамент полиции и погранохраны: с субботы на границе выявлены 89 потенциально опасных пассажиров

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны.

Департамент полиции и погранохраны сообщил, что в ночь на субботу на границе введены дополнительные проверки, в ходе которых у въезжающих в страну людей выясняют маршрут следования и возможное соприкосновение с зараженными.

следования и возможное соприкосновение с зараженными.

На своей странице в социальных сетях полиция уточнила, что за два дня в Таллиннском аэропорту, портах, а также на эстонско-российской и эстонско-латвийской границе были заполнены почти 31 500 анкет, из них у 49 человек выявлены симптомы болезни, а 40 человек соприкасались с носителями вируса.

Полиция направила всех их на дальнейшую проверку или консультацию.

«Для того чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, важен вклад каждого:

по возможности избегайте поездок, а если заболели, сидите дома;

чаще мойте руки или пользуйтесь дезинфицирующими средствами, а при необходимости масками для лица.

Многие люди сейчас находятся по пути домой, или еще путешествуют по миру. Мы работаем на пограничных пунктах и готовы вам помощь. Вместе мы создадим безопасность!»

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