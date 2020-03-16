Департамент полиции и погранохраны: с субботы на границе выявлены 89 потенциально опасных пассажиров

следования и возможное соприкосновение с зараженными.

На своей странице в социальных сетях полиция уточнила, что за два дня в Таллиннском аэропорту, портах, а также на эстонско-российской и эстонско-латвийской границе были заполнены почти 31 500 анкет, из них у 49 человек выявлены симптомы болезни, а 40 человек соприкасались с носителями вируса.

Полиция направила всех их на дальнейшую проверку или консультацию.

«Для того чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, важен вклад каждого:

по возможности избегайте поездок, а если заболели, сидите дома;

чаще мойте руки или пользуйтесь дезинфицирующими средствами, а при необходимости масками для лица.