Департамент полиции и погранохраны: с субботы на границе выявлены 89 потенциально опасных пассажиров

Департамент полиции и погранохраны сообщил, что в ночь на субботу на границе введены дополнительные проверки, в ходе которых у въезжающих в страну людей выясняют маршрут следования и возможное соприкосновение с зараженными.
следования и возможное соприкосновение с зараженными.
На своей странице в социальных сетях полиция уточнила, что за два дня в Таллиннском аэропорту, портах, а также на эстонско-российской и эстонско-латвийской границе были заполнены почти 31 500 анкет, из них у 49 человек выявлены симптомы болезни, а 40 человек соприкасались с носителями вируса.
Полиция направила всех их на дальнейшую проверку или консультацию.
«Для того чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, важен вклад каждого:
по возможности избегайте поездок, а если заболели, сидите дома;
чаще мойте руки или пользуйтесь дезинфицирующими средствами, а при необходимости масками для лица.
Многие люди сейчас находятся по пути домой, или еще путешествуют по миру. Мы работаем на пограничных пунктах и готовы вам помощь. Вместе мы создадим безопасность!»