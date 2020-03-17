Евро-2020 перенесут, чемпионов определят, не возобновляя чемпионата

Однако Союз европейских футбольных ассоциаций потребует компенсацию около 275 миллионов фунтов у клубов и лиг за отсрочку турнира на год, утверждает The Athletic.

Именно в эту сумму УЕФА оценивает затраты на перенос чемпионата Европы на июнь 2021 года. Такое предложение будет озвучено на ключевом заседании всех заинтересованных сторон 17 марта.

Как уже сообщалось, во вторник представители ассоциаций-членов УЕФА, члены Ассоциации европейских клубов (ECA) и представители Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) по видеосвязи примут участие в конференции, на которой будет решено перенести Евро-2020. Есть также вариант с проведением турнира в декабре 2020 года.

17 марта также будет обсуждаться вопрос проведения оставшихся матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также влияние переноса Евро-2020 на женский чемпионат Европы, который должен пройти в Англии в июле-августе 2021 года.

Клубы и лиги настроены на завершение текущего сезона каким-либо образом, однако без отмены соревнований с последующим признанием результатов в том виде, в каком они есть сейчас, что может быть сопряжено с многочисленными юридическими проблемами.

Несмотря на масштаб и непредсказуемость общемировой вспышки COVID-19, большинство европейских лиг и клубов сохраняют надежду, что их турниры все еще могут быть закончены в мае и июне, возможно, в июле и с использованием системы плей-офф. Однако в таком случае могут возникнуть трудности с контрактами футболистов, которые заключаются до 30 июня.