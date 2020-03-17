Кая Каллас: нам нужен баланс между коронавирусом и функционированием общества

Однако обществу в целом трудно дать оценку отдельным конкретным шагам правительства, поскольку никто из нас не владеет всей информацией и официальными прогнозами в той степени, в которой владеют ими члены правительства. Правительству выдан кредит доверия, и это увеличивает его ответственность за то, какими будут последствия тех решений, которые приняты сейчас.

Правительство должно держать парламент в курсе своих решений, пусть при необходимости за закрытыми дверями, но устройство государства должно оставаться демократичным. Нельзя наделять правительство абсолютной властью. Именно поэтому работа в Рийгикогу должна продолжаться: надо задавать вопросы, предлагать решения, отстаивать свободы и функционирование государства.

Самого срочного решения требует вопрос о том, как сохранить людям доход, предложить помощь предприятиям, терпящим убытки, и увеличить способность страны справляться с растущими социальными и медицинскими расходами. Эти решения не должны быть слишком бюрократическими и расплывчатыми. Партия Реформ уже работает над своими предложениями, но сейчас не время и не место для того, чтобы давать уроки правительству посредством медиаканалов. Мы готовы к сотрудничеству со всеми партиями, представленными в парламенте. Уверена, сохранение бизнеса любой ценой является ключевым фактором в долгосрочной перспективе, только так наше общество сможет как можно быстрее оправиться от кризиса. Вместе с борьбой с коронавирусом мы уже сейчас должны сделать все возможное для предотвращения массовой безработицы, экономического спада, социальной уязвимости и общей волны общественного пессимизма.

Другая область, которая нуждается в срочной поддержке, - это наша система здравоохранения. Я не сомневаюсь, что правительство использует любую возможность для укрепления медицинской сети. Потенциал здравоохранения Эстонии широко известен, но совершить огромный скачок за такой короткий промежуток времени просто невозможно.

Очень важны честность и чёткие, понятные сигналы. Будь то реальное представление о том, как и сколько человек мы в силах протестировать на коронавирус, скорость его распространения и какова доступность врачебной помощи на самом деле.

Народ Эстонии осознал всю серьезность ситуации, видно, что рекомендации и ограничения правительства выполняются. Однако вполне вероятно, что, несмотря на ограничения, вирус будет продолжать распространяться в Эстонии и по всему миру, и это может длиться в течение нескольких месяцев.

Думаю, мы должны быть честными с жителями Эстонии и быть готовыми ко всему. Нам нужен консенсусный баланс между коронавирусом и функционированием общества. Нам нужно понять тот простой факт, что в долгосрочной перспективе любые ограничения накладывают огромное бремя на нашу экономику, нашу социальную систему и нашу повседневную жизнь.

Эстонское государство не может быть закрыто и заблокировано на несколько месяцев. Наше здравоохранение, экономика, социальная система и общество не готовы к этому.

Именно поэтому нам, обществу Эстонии, надо подготовиться к ситуации, когда нам придется вернуться к нашей повседневной жизни, зная, что распространение вируса не остановилось окончательно.

Мы можем использовать ближайшие недели, чтобы создать адекватные условия для изоляции группы риска и обеспечения функционирования повседневной жизни людей, относящихся к группе риска.