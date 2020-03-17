Роженицы не согласны с введенными в больницах ограничениями

В конце прошлой недели некоторые больницы сообщили, что в связи с опасностью коронавируса больше не будут пускать на роды поддерживающих лиц, в том числе отца ребенка. Роженицы не согласны с такой мерой и представили свои возражения больницам и Департаменту здоровья, передает Rus.ERR.
"Нам очень жаль, что решение вызвало столько беспокойства и огорчений. Мы не можем пообещать, что при каждой роженице от начала до конца будет одна акушерка, но мы можем обещать, что роды в больнице безопасны. А для того, чтобы они были безопасны и в условиях пандемии, в данный момент мы временно не можем разрешить отцам приходить", - сказала руководитель женской клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы Пирет Веэрус.