Роженицы не согласны с введенными в больницах ограничениями

"Нам очень жаль, что решение вызвало столько беспокойства и огорчений. Мы не можем пообещать, что при каждой роженице от начала до конца будет одна акушерка, но мы можем обещать, что роды в больнице безопасны. А для того, чтобы они были безопасны и в условиях пандемии, в данный момент мы временно не можем разрешить отцам приходить", - сказала руководитель женской клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы Пирет Веэрус.