Экономист: коронавирус и рынок недвижимости - кто кого?

Ухудшение доступности было частично связано с высокой сравнительной базой за 2018 год. Тогда доступность резко возросла благодаря быстро растущей нетто-зарплате, поддерживаемой реформой подоходного налога. На доступность также повлиял быстрый рост цен на квартиры в последнем квартале прошлого года. Однако соотношение зарплаты и средней цены за квадратный метр квартир оставалось примерно одинаковым последние шесть лет: в прошлом году житель столицы должен был заплатить 1,6 чистой зарплаты за квадратный метр квартиры в Таллинне.

Квартальные колебания цен на рынке недвижимости Таллинна зависят от ввода новых девелоперских проектов

Ускорение роста цен на квартиры в прошлом году было вызвано показателями четвертого квартала, когда рост средней цены достиг 11,6%. Рост цен был обусловлен увеличением доли новых квартир в сделках, а также завершением новых девелоперских проектов в сегменте более дорогих квартир. В четвертом квартале разница между ценами на новые и продающиеся на вторичном рынке квартиры и долей новых квартир в сделках была одной из самых высоких за последнее время. Цены на новые квартиры были в среднем на 30% выше, чем на вторичном рынке, а доля новых квартир составляла 32%. Сильный рост цен в четвертом квартале также был обусловлен низкой сравнительной базой – в четвертом квартале 2018 года рост был всего 2% из-за временного ухудшения уверенности домохозяйств в покупке жилья.

Коронавирус может снизить чувство уверенности

В прошлом году в Таллинне было сдано на 7% меньше квартир и на 1% меньше было выдано разрешений на строительство, чем годом ранее. Запас новых квартир немного снизился в прошлом году. Количество сделок на рынке квартир в Таллинне осталось примерно таким же, как и в прошлом году (9700-9800 сделок). Ипотечный портфель рос на 7% второй год подряд, а депозиты населения увеличились на 9%. Уверенность домохозяйств в покупке или строительстве жилья снизилась с пикового уровня 2017 года, однако оценка домохозяйствами их финансового положения продолжает расти. Немного меньшее предложение было в хорошем балансе со спросом, но в этом году мы, вероятно, увидим, что рынок недвижимости будет охлаждаться.