Галерея ⟩ Volvo вылетел со скользкой дороги, врезался в дерево и перевернулся на крышу

Во вторник незадолго до девяти утра произошла авария на 24-м километре дороги Лооди-Хельме, деревня Кярстна, волость Вильянди, передает Sakala.
Как передал ездивший на место происшествия фотограф Кенно Соо, по первоначальной информации женщина за рулем легкового автомобиля Volvo после поворота потеряла контроль над автомобилем, вылетела со скользкой дороги и врезалась в дерево. Автомобиль перевернулся на крышу.
Соо добавил, что в машине находилась только водитель, скорая помощь осмотрела ее и не обнаружила повреждений. Спасатели поставили автомобиль на колеса и устранили опасность возгорания.