Приграничный город без границы: как карантин отразится на нарвитянах?

Граница между Эстонией и Россией закрыта из-за распространения коронавируса. Хотя грузовые перевозки продолжаются, и напрямую международная торговля не должна пострадать, экономические последствия для многих нарвитян всё равно будут неприятными - многие жители приграничного города получали экономию на покупках или даже прямо зарабатывали в соседнем государстве.
Вернуться домой можно и через закрытую границу
Граница закрыта не полностью. У погранпункта в Нарве можно видеть, что границу в обе стороны пересекают по несколько легковых автомобилей и по несколько пешеходов в час. Эстония с 17 марта, а Россия с 18 марта до 1 мая закрыла границу для иностранцев, но граждане и постоянные жители этих стран могут вернуться домой. При этом, ограничений на выезд нет.
По данным городской управы, 36% нарвитян имеют российское гражданство и вид на жительство в Эстонии. Это около 20 тысяч человек, для которых, формально граница не закрыта - они могут попасть в Россию как ее граждане и вернуться в Эстонию как ее постоянные жители. Но после этого им придется две недели провести в домашней изоляции.
Житель Нарвы Владимир вынужден был сегодня отправиться в Ивангород. Недавно умерла его мать, жившая там. Нужно было оформить некоторые документы у российского нотариуса, а попасть к нему на прием можно было только сегодня. Теперь две недели нарвитянин должен будет сидеть дома. Но на работе это уже не отразится.
“Меня сократили с десятого числа - прямо всё к одному”, - рассказал он.
По словам Владимира, он спрашивал пограничников, можно ли ездить с женой гулять в Усть-Нарву. Ответили, что проверять его дома никто не будет, но пригрозили, что за нарушение карантина можно получить штраф в 2 тысячи евро.
“Ну, тут уж задумаешься. Придется сидеть дома, - говорит Владимир. - Вчера я ходил в Ивангород - без проблем. А сегодня уже маленькие проблемы”.
Другой житель Эстонии Филипп, пока Россия впускает иностранных граждан, уехал туда с намерением пережить карантин именно в соседнем государстве.
“У меня там подруга, - объяснил он. - Уезжаю, чтобы дома сидеть не у себя, а у подруги. Россия, говорят, тоже закрывает границу. Сегодня - последний день, чтобы туда пройти”.
Филипп рассчитывает, что сможет вернуться в Эстонию примерно через месяц.
По-прежнему имеют право пересекать границу в обе стороны водители грузовиков.
“Для международных перевозчиков границы не закрыты, в том числе везде по Европе нас пропускают, - рассказал Rus.Postimees совладелец транспортной компании Александр Каневский. - Иначе встанет экономика, люди останутся без работы и все обанкротятся. Перевозки - это как кровеносная система для человека, если кровь не движется, человек умрет”.
При этом теперь закрыты бюро обслуживания Налогово-таможенного департамента. По словам Александра, все таможенные процедуры перевозчики проводят с помощью электронной системы, и она работает нормально.
Пострадают автовладельцы, “несуны” и дачники
В отличие от грузовых, пассажирские перевозки через границу практически остановлены. На сайте bussijaam.ee можно найти список отмененных рейсов - только на 17 марта их 284. На границе в Нарве также не видно ни одного автобуса.
Закрытие границы будет иметь экономические последствия не только для предприятий, но и для домохозяйств. В обычный день границу пересекали около 12 тысяч раз (это сумма тех, кто прибывает в Эстонию и покидает ее, поэтому реальное количество людей меньше, но не менее 6 000 человек в день). Шопинг в Ивангороде позволял нарвитянам экономить на лекарствах (некоторые семейные врачи в Нарве даже выписывают лекарства, которые не продаются в Эстонии), сладостях, косметике, различных хозтоварах, алкоголе и сигаретах - цены на эти товары в России особенно выгодно отличаются от эстонских.
Но, пожалуй, самая заметная экономия была на топливе - в России оно примерно вдвое дешевле, чем в Эстонии (например, литр дизтоплива сейчас стоит меньше 60 центов). Эстонские таможенные правила разрешают провозить один раз в месяц полный бак и дополнительно 10-литровую канистру топлива. Сложно сказать, какая часть транспорта в Нарве ездила на российском бензине и дизтопливе, но в любом случае это десятки процентов. Теперь для владельцев этих машин транспортные расходы возрастут в два раза.
С другой стороны, стоит ожидать, что продажи на заправках в Нарве теперь вырастут.
В прошлые годы сотни нарвитян работали в России - в Ивангороде, а также в порту Усть-Луга. Но еще после прошлого обвала курса рубля в 2014 года им пришлось искать работу в Эстонии, поэтому сейчас, видимо, таких работников осталось очень мало.
Но есть еще множество людей, у которых с границей была связана нелегальная работа. Как писал Rus.Postimees в прошлом году со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в Нарве не менее 200, а может быть и до 400 человек были заняты тем, что переносили товар в Россию якобы для личного пользования, а на самом деле для российских бизнесменов. Для кого-то это была подработка, для кого-то - основной источник дохода. Сейчас деятельность “несунов” полностью остановилась, в местах недалеко от Петровской площади в Нарве, где они обычно перегружали товар из машин в рюкзаки, теперь пусто.
Еще одна категория пострадавших от закрытия границы - дачники. В советское время в Нарву переезжали не только люди из отдаленных мест, но и жители ближайших городов и деревень. В результате, в Нарве есть семьи, у которых остались дома в Ленинградской области.
Нарвитянка Татьяна рассказала, что планировала со всей семьей поехать на выходные на дачу под Кингисеппом, чтобы посадить там рассаду томатов. Но из-за распространения коронавируса решила не рисковать и съездить только с мужем и буквально на один день. Супруги успели вернуться в субботу, еще до того, как было объявлено о закрытии границы.
Другой дачник из Нарвы Андрей рассказал, что узнал о закрытии границы эстонским правительством, когда находился на даче в России. Перед тем, как вернуться в Эстонию, он законсервировал дом - отключил электричество, слил воду, выбросил все скоропортящиеся продукты на случай, если не сможет приехать в ближайшие месяцы.
Встречается и обратная картина: некоторые жители Ивангорода еще в советское время работали в Нарве и получили здесь дачный участок от предприятия.
В Нарва-Йыэсуу есть также известные дачники из России, например, здесь владеют домами певица Ирина Понаровская, писатель-сатирик Семен Альтов, несколько артистов балета из Санкт-Петербурга. На них закрытие границы скажется так же, как на обычных дачниках.