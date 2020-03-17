Приграничный город без границы: как карантин отразится на нарвитянах?

Закрытие границы будет иметь экономические последствия не только для предприятий, но и для домохозяйств. В обычный день границу пересекали около 12 тысяч раз (это сумма тех, кто прибывает в Эстонию и покидает ее, поэтому реальное количество людей меньше, но не менее 6 000 человек в день). Шопинг в Ивангороде позволял нарвитянам экономить на лекарствах (некоторые семейные врачи в Нарве даже выписывают лекарства, которые не продаются в Эстонии), сладостях, косметике, различных хозтоварах, алкоголе и сигаретах - цены на эти товары в России особенно выгодно отличаются от эстонских.

Но, пожалуй, самая заметная экономия была на топливе - в России оно примерно вдвое дешевле, чем в Эстонии (например, литр дизтоплива сейчас стоит меньше 60 центов). Эстонские таможенные правила разрешают провозить один раз в месяц полный бак и дополнительно 10-литровую канистру топлива. Сложно сказать, какая часть транспорта в Нарве ездила на российском бензине и дизтопливе, но в любом случае это десятки процентов. Теперь для владельцев этих машин транспортные расходы возрастут в два раза.

С другой стороны, стоит ожидать, что продажи на заправках в Нарве теперь вырастут.

В прошлые годы сотни нарвитян работали в России - в Ивангороде, а также в порту Усть-Луга. Но еще после прошлого обвала курса рубля в 2014 года им пришлось искать работу в Эстонии, поэтому сейчас, видимо, таких работников осталось очень мало.

Но есть еще множество людей, у которых с границей была связана нелегальная работа. Как писал Rus.Postimees в прошлом году со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в Нарве не менее 200, а может быть и до 400 человек были заняты тем, что переносили товар в Россию якобы для личного пользования, а на самом деле для российских бизнесменов. Для кого-то это была подработка, для кого-то - основной источник дохода. Сейчас деятельность “несунов” полностью остановилась, в местах недалеко от Петровской площади в Нарве, где они обычно перегружали товар из машин в рюкзаки, теперь пусто.

Еще одна категория пострадавших от закрытия границы - дачники. В советское время в Нарву переезжали не только люди из отдаленных мест, но и жители ближайших городов и деревень. В результате, в Нарве есть семьи, у которых остались дома в Ленинградской области.

Нарвитянка Татьяна рассказала, что планировала со всей семьей поехать на выходные на дачу под Кингисеппом, чтобы посадить там рассаду томатов. Но из-за распространения коронавируса решила не рисковать и съездить только с мужем и буквально на один день. Супруги успели вернуться в субботу, еще до того, как было объявлено о закрытии границы.

Другой дачник из Нарвы Андрей рассказал, что узнал о закрытии границы эстонским правительством, когда находился на даче в России. Перед тем, как вернуться в Эстонию, он законсервировал дом - отключил электричество, слил воду, выбросил все скоропортящиеся продукты на случай, если не сможет приехать в ближайшие месяцы.

Встречается и обратная картина: некоторые жители Ивангорода еще в советское время работали в Нарве и получили здесь дачный участок от предприятия.