Рейнсалу: возмущение застрявших на польской границе понятно, но местные власти нарушили уговор

"Люди и должны возмущаться, раз они попали в такой хаос. Мы работали все воскресенье, чтобы получить возможность сформировать гуманитарный конвой. В ночь на воскресенье польское государство прислало нам официальную информацию о том, что в понедельник можно будет сформировать конвой, и попросило все три страны представить список своих граждан. И именно поэтому мы публично призвали наших граждан, находящихся на границе, сообщить нам, чтобы мы могли представить эти списки польским властям. К сожалению, в понедельник власти Польши фактически отозвали свое обещание", - рассказал Урмас Рейнсалу.