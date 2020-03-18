Рейнсалу: возмущение застрявших на польской границе понятно, но местные власти нарушили уговор

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, крупная неразбериха на немецко-польской границе возникла после того, как власти Польши отказались от обещаний пропустить через страну автомобильную колонну с гражданами Эстонии и других стран Балтии, пишет Rus.ERR.
"Люди и должны возмущаться, раз они попали в такой хаос. Мы работали все воскресенье, чтобы получить возможность сформировать гуманитарный конвой. В ночь на воскресенье польское государство прислало нам официальную информацию о том, что в понедельник можно будет сформировать конвой, и попросило все три страны представить список своих граждан. И именно поэтому мы публично призвали наших граждан, находящихся на границе, сообщить нам, чтобы мы могли представить эти списки польским властям. К сожалению, в понедельник власти Польши фактически отозвали свое обещание", - рассказал Урмас Рейнсалу.
По словам Рейнсалу, сотрудничество с Польшей сегодня трудное, а из-за ситуации на границе президент Германии даже звонил своему польскому коллеге.
Граждане Эстонии, которые к утру понедельника съехались на личных автомобилях на немецко-польскую границу, опираясь на распространенную МИД Эстонии информацию, фактически оказались в ловушке в 40-километровой очереди, потому что польские власти так и не пропустили автоколонну, несмотря на заверения эстонского внешнеполитического ведомства.
Часть из них сможет вернуться домой на пароме Tallink, который в среду поздно вечером отправится из немецкого порта Засниц в Ригу.