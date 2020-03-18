Ср, 18.03.2020
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  • Часть врачей Нарвской больницы будет вести прием по телефону, все плановые операции отменяются

Часть врачей Нарвской больницы будет вести прием по телефону, все плановые операции отменяются

Нарвская больница

ФОТО: Николай Андреев

Администрация Нарвской больницы сообщила, что в связи с чрезвычайным положением в Эстонии с 19 марта произойдут серьезные изменения в работе больницы. Часть врачей-специалистов приостанавливает работу, еще часть будут вместо амбулаторного приема (в т.ч. в поликлинике) консультировать пациентов по телефону.

Прием врача по телефону

Записаться на прием к врачу-специалисту по-прежнему можно по телефонам регистратуры поликлиники 35 72779, 35 72778, а также через дигирегистратуру. Но если пациент записан на прием начиная с 19 марта 2020 года, то накануне, за день до приема, сестра врача-специалиста сообщит пациенту, что ему во время его приема позвонит врач и проведет консультацию по телефону. Во время консультации по телефону врач расскажет о дальнейшей тактике лечения.

Важно, чтобы пациент был доступен по телефону в назначенное время и вообще в день такого удаленного приема. При записи в регистратуре важно сообщить правильный номер телефона.

Прием сестры и восстановительное лечение

Работают в обычном режиме:

  • кабинет OKR 
  • анонимный кабинет и выдача антиретровирусного лечения и детского питания
  • процедурные кабинеты

Работает по удаленному принципу:

  • кабинет душевного здоровья

Кабинеты, которые не принимают

В Нарвской больнице временно приостановлена работа нескольких кабинетов:

  • специалиста по питанию
  • кабинет тромбоза
  • кабинет диабетической стопы
  • психолога
  • социального работника
  • логопеда, кроме стационарной помощи 
  • аппаратной физиотерапии
  • ЛФК
  • массажного кабинета
  • кабинета незастрахованных
  • соляной камеры
  • также остановлены плановые вакцинации 

Услуги физиотерапевтов будут оказаны только после операций и острых заболеваний.

Врач по здравоохранению труда не принимает, за исключением медосмотров для устройства на работу.

Стационар и дневной стационар

В стационаре плановое лечение, в том числе все плановые операции отменяются.

Прием всех экстренных пациентов и проведение неотложных процедур и операций продолжаются.

Лечение в дневном стационаре с 19 марта отменяется, кроме дневной гинекологии (частично) и патологии беременных по строгим показаниям.

Беременность и роды

Семейные роды разрешаются, при условии, что муж постоянно находится в семейной палате и не выходит за пределы лечебного заведения.

Беременные получают процедуры и медицинское обслуживание в полном объёме.

Маммография и другая диагностика

Диагностические обследования (МРТ, УЗИ, рентген и компьютер), эндоскопический кабинет и кабинет функциональной диагностики для стационарных больных работает в обычном режиме, для амбулаторных больных (т.е. не лежащих в больнице) - по экстренным показаниям.

Скрининговые обследования, в т.ч. маммография, не проводятся.

Передачи пациентам

Передачи для пациентов, находящихся в больницу, не принимаются уже с 16 марта.

Дополнительные вопросы можно задать по инфотелефону Нарвской больницы 35 71835.

В больнице отмечают, что ограничения могут измениться, если это потребуется. Нынешние изменения в работе приняты в соответствии с распоряжением Министерства социальных дел о повышении уровня кризисной готовности здравоохранения. Больничная касса для таких изменений ввела в перечень медицинских услуг удаленный амбулаторный прием - без физического присутствия пациента в кабинете врача.

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