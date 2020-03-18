Часть врачей Нарвской больницы будет вести прием по телефону, все плановые операции отменяются

Прием врача по телефону

Записаться на прием к врачу-специалисту по-прежнему можно по телефонам регистратуры поликлиники 35 72779, 35 72778, а также через дигирегистратуру. Но если пациент записан на прием начиная с 19 марта 2020 года, то накануне, за день до приема, сестра врача-специалиста сообщит пациенту, что ему во время его приема позвонит врач и проведет консультацию по телефону. Во время консультации по телефону врач расскажет о дальнейшей тактике лечения.

Важно, чтобы пациент был доступен по телефону в назначенное время и вообще в день такого удаленного приема. При записи в регистратуре важно сообщить правильный номер телефона.

Прием сестры и восстановительное лечение

Работают в обычном режиме:

кабинет OKR

анонимный кабинет и выдача антиретровирусного лечения и детского питания

процедурные кабинеты

Работает по удаленному принципу:

кабинет душевного здоровья

Кабинеты, которые не принимают

В Нарвской больнице временно приостановлена работа нескольких кабинетов:

специалиста по питанию

кабинет тромбоза

кабинет диабетической стопы

психолога

социального работника

логопеда, кроме стационарной помощи

аппаратной физиотерапии

ЛФК

массажного кабинета

кабинета незастрахованных

соляной камеры

также остановлены плановые вакцинации

Услуги физиотерапевтов будут оказаны только после операций и острых заболеваний.

Врач по здравоохранению труда не принимает, за исключением медосмотров для устройства на работу.

Стационар и дневной стационар

В стационаре плановое лечение, в том числе все плановые операции отменяются.

Прием всех экстренных пациентов и проведение неотложных процедур и операций продолжаются.

Лечение в дневном стационаре с 19 марта отменяется, кроме дневной гинекологии (частично) и патологии беременных по строгим показаниям.

Беременность и роды

Семейные роды разрешаются, при условии, что муж постоянно находится в семейной палате и не выходит за пределы лечебного заведения.

Беременные получают процедуры и медицинское обслуживание в полном объёме.

Маммография и другая диагностика

Диагностические обследования (МРТ, УЗИ, рентген и компьютер), эндоскопический кабинет и кабинет функциональной диагностики для стационарных больных работает в обычном режиме, для амбулаторных больных (т.е. не лежащих в больнице) - по экстренным показаниям.

Скрининговые обследования, в т.ч. маммография, не проводятся.

Передачи пациентам

Передачи для пациентов, находящихся в больницу, не принимаются уже с 16 марта.

Дополнительные вопросы можно задать по инфотелефону Нарвской больницы 35 71835.