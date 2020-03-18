Часть врачей Нарвской больницы будет вести прием по телефону, все плановые операции отменяются

Администрация Нарвской больницы сообщила, что в связи с чрезвычайным положением в Эстонии с 19 марта произойдут серьезные изменения в работе больницы. Часть врачей-специалистов приостанавливает работу, еще часть будут вместо амбулаторного приема (в т.ч. в поликлинике) консультировать пациентов по телефону.
Прием врача по телефону
Записаться на прием к врачу-специалисту по-прежнему можно по телефонам регистратуры поликлиники 35 72779, 35 72778, а также через дигирегистратуру. Но если пациент записан на прием начиная с 19 марта 2020 года, то накануне, за день до приема, сестра врача-специалиста сообщит пациенту, что ему во время его приема позвонит врач и проведет консультацию по телефону. Во время консультации по телефону врач расскажет о дальнейшей тактике лечения.
Важно, чтобы пациент был доступен по телефону в назначенное время и вообще в день такого удаленного приема. При записи в регистратуре важно сообщить правильный номер телефона.
Прием сестры и восстановительное лечение
Работают в обычном режиме:
- кабинет OKR
- анонимный кабинет и выдача антиретровирусного лечения и детского питания
- процедурные кабинеты
Работает по удаленному принципу:
- кабинет душевного здоровья
Кабинеты, которые не принимают
В Нарвской больнице временно приостановлена работа нескольких кабинетов:
- специалиста по питанию
- кабинет тромбоза
- кабинет диабетической стопы
- психолога
- социального работника
- логопеда, кроме стационарной помощи
- аппаратной физиотерапии
- ЛФК
- массажного кабинета
- кабинета незастрахованных
- соляной камеры
- также остановлены плановые вакцинации
Услуги физиотерапевтов будут оказаны только после операций и острых заболеваний.
Врач по здравоохранению труда не принимает, за исключением медосмотров для устройства на работу.
Стационар и дневной стационар
В стационаре плановое лечение, в том числе все плановые операции отменяются.
Прием всех экстренных пациентов и проведение неотложных процедур и операций продолжаются.
Лечение в дневном стационаре с 19 марта отменяется, кроме дневной гинекологии (частично) и патологии беременных по строгим показаниям.
Беременность и роды
Семейные роды разрешаются, при условии, что муж постоянно находится в семейной палате и не выходит за пределы лечебного заведения.
Беременные получают процедуры и медицинское обслуживание в полном объёме.
Маммография и другая диагностика
Диагностические обследования (МРТ, УЗИ, рентген и компьютер), эндоскопический кабинет и кабинет функциональной диагностики для стационарных больных работает в обычном режиме, для амбулаторных больных (т.е. не лежащих в больнице) - по экстренным показаниям.
Скрининговые обследования, в т.ч. маммография, не проводятся.
Передачи пациентам
Передачи для пациентов, находящихся в больницу, не принимаются уже с 16 марта.
Дополнительные вопросы можно задать по инфотелефону Нарвской больницы 35 71835.
В больнице отмечают, что ограничения могут измениться, если это потребуется. Нынешние изменения в работе приняты в соответствии с распоряжением Министерства социальных дел о повышении уровня кризисной готовности здравоохранения. Больничная касса для таких изменений ввела в перечень медицинских услуг удаленный амбулаторный прием - без физического присутствия пациента в кабинете врача.