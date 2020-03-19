Почему именно коронавирус закрывает границы? Профессора объясняют, чем эта пандемия отличается от других

Меры по борьбе с распространением COVID-19 привели к значительным ограничениям во всем мире. В среду Евросоюз закрыл внешние границы Шенгенской зоны, правительства в Эстонии и Финляндии применили Закон о режиме чрезвычайного положения впервые в мирное время.

Пандемии были и раньше, в предыдущий раз во время свиного гриппа в 2009-2011 годы. Ему предшествовали гонконгский грипп (1968-1969) и азиатский грипп (1957-1958). В 1918 году мир потряс испанский грипп, пишет Yle.

Однако во время свиного гриппа государства не закрывали границы, и пресса не следила за прогрессированием вируса настолько пристально. К тому же, сезонный грипп постоянно вращается между южным и северным полушариями. Да и коронавирусами люди болеют ежегодно. На данный момент известно о семи коронавирусах (включая новый), которые вызывают заболевания у людей. При четырех из них проявляются только легкие симптомы.

Почему именно эта пандемия требует таких жестких мер?

Профессор кафедры эпидемиологии Университета Тампере Пекка Нуорти отмечает, что нет смысла сравнивать пандемии в ситуации, когда нынешняя пандемия еще не завершилась.

По его словам, все же ясно, что коронавирус – это серьезная угроза.

"За пару месяцев в мире было выявлено более 200 000 заражений, более 8 000 инфицированных погибли. Эти известные случаи заражения, вероятно, являются лишь верхушкой айсберга", - сказал он.

Об остальных случаях мы просто не знаем, поскольку большинство инфицированных испытывает легкие симптомы, а в некоторых случаях болезнь проходит вообще без симптомов. Бессимптомный человек может неосознанно заразить того, для кого коронавирус может быть смертельно опасным, то есть пожилого или больного человека.

COVID-19 распространяется эффективнее сезонного гриппа и свиного гриппа

Новый коронавирус также распространяется эффективнее, чем сезонный грипп. При гриппе инфицированный заражает в среднем 1,5 человека, в случае с коронавирусом эта цифра равняется 2-2,5.

К примеру, свиной грипп распространялся намного медленнее. Первые случаи в мире были зафиксированы в апреле 2009 года, а в Финляндии в мае. Однако эпидемия началась лишь в октябре-ноябре.

Как отмечает профессор кафедры вирусологии Университета Турку Илкка Юлкунен, отчасти распространение вируса замедлило теплое время года. Школы закрылись на каникулы, люди вышли в отпуска и количество тесных контактов уменьшилось само собой.

О новом коронавирусе пока мало известно

Пока что мало известно о возбудителе и свойствах коронавирусной инфекции. Однако, по словам профессора Пекки Нуорти, постоянно поступает новая информация, в частности, о том, как вирус передается и распространяется.

С другой стороны, если учитывать, что эпидемия началась лишь несколько месяцев назад, то информации уже собрано довольно много. Например, геном вируса раскрыли всего за несколько недель. В результате этого был разработан тест на COVID-19.

Однако пока неизвестно, как долго инфицированный может распространять вирус. Также сложно определить уровень смертности. Многие инфицированные люди имеют слабые симптомы и не обращаются за медицинской помощью. Таким образом, они нигде не диагностируются и не регистрируются, и не фигурируют в статистике.

Нуорти говорит, что уровень смертности в Италии выше, чем во многих других странах, а в Южной Корее он является самым низким. Это, вероятно, связано с тем, что в Южной Корее проверяли и людей с легкими симптомами. В Китае более 10 процентов случаев заражения случились до того, как инфекционный имел какие-либо существенные симптомы.

Коронавирус может перегрузить систему здравоохранения

Жесткие ограничительные меры в первую очередь направлены на две цели: уменьшение близких контактов между людьми и избежание перегрузки системы здравоохранения. Последнее связано с наиболее тревожными последствиями вспышки эпидемии коронавируса.

В Иране и Италии это уже реальность. Там потенциал здравоохранения тает из-за большого количества тяжелобольных людей. По словам Нуорти, доведение системы здравоохранения до крайности является совершенно исключительной ситуацией.

"Тогда можем попасть в ситуацию, когда придется выбирать, кому в первую очередь предоставлять жизненно важную помощь".

Меры контроля продлевают продолжительность эпидемии, но другой вариант намного хуже. Тогда эпидемия будет бесконтрольно распространяться среди населения, поясняет Нуорти.

"Следовательно, ограничительные меры необходимы".