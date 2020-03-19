Почему именно коронавирус закрывает границы? Профессора объясняют, чем эта пандемия отличается от других

Коронавирус начал распространяться в Европе в конце февраля и уже через несколько недель стали закрываться границы.
Меры по борьбе с распространением COVID-19 привели к значительным ограничениям во всем мире. В среду Евросоюз закрыл внешние границы Шенгенской зоны, правительства в Эстонии и Финляндии применили Закон о режиме чрезвычайного положения впервые в мирное время.
Пандемии были и раньше, в предыдущий раз во время свиного гриппа в 2009-2011 годы. Ему предшествовали гонконгский грипп (1968-1969) и азиатский грипп (1957-1958). В 1918 году мир потряс испанский грипп, пишет Yle.
Однако во время свиного гриппа государства не закрывали границы, и пресса не следила за прогрессированием вируса настолько пристально. К тому же, сезонный грипп постоянно вращается между южным и северным полушариями. Да и коронавирусами люди болеют ежегодно. На данный момент известно о семи коронавирусах (включая новый), которые вызывают заболевания у людей. При четырех из них проявляются только легкие симптомы.
Почему именно эта пандемия требует таких жестких мер?
Профессор кафедры эпидемиологии Университета Тампере Пекка Нуорти отмечает, что нет смысла сравнивать пандемии в ситуации, когда нынешняя пандемия еще не завершилась.
По его словам, все же ясно, что коронавирус – это серьезная угроза.
"За пару месяцев в мире было выявлено более 200 000 заражений, более 8 000 инфицированных погибли. Эти известные случаи заражения, вероятно, являются лишь верхушкой айсберга", - сказал он.
Об остальных случаях мы просто не знаем, поскольку большинство инфицированных испытывает легкие симптомы, а в некоторых случаях болезнь проходит вообще без симптомов. Бессимптомный человек может неосознанно заразить того, для кого коронавирус может быть смертельно опасным, то есть пожилого или больного человека.
COVID-19 распространяется эффективнее сезонного гриппа и свиного гриппа
Новый коронавирус также распространяется эффективнее, чем сезонный грипп. При гриппе инфицированный заражает в среднем 1,5 человека, в случае с коронавирусом эта цифра равняется 2-2,5.
К примеру, свиной грипп распространялся намного медленнее. Первые случаи в мире были зафиксированы в апреле 2009 года, а в Финляндии в мае. Однако эпидемия началась лишь в октябре-ноябре.
Как отмечает профессор кафедры вирусологии Университета Турку Илкка Юлкунен, отчасти распространение вируса замедлило теплое время года. Школы закрылись на каникулы, люди вышли в отпуска и количество тесных контактов уменьшилось само собой.
О новом коронавирусе пока мало известно
Пока что мало известно о возбудителе и свойствах коронавирусной инфекции. Однако, по словам профессора Пекки Нуорти, постоянно поступает новая информация, в частности, о том, как вирус передается и распространяется.
С другой стороны, если учитывать, что эпидемия началась лишь несколько месяцев назад, то информации уже собрано довольно много. Например, геном вируса раскрыли всего за несколько недель. В результате этого был разработан тест на COVID-19.
Однако пока неизвестно, как долго инфицированный может распространять вирус. Также сложно определить уровень смертности. Многие инфицированные люди имеют слабые симптомы и не обращаются за медицинской помощью. Таким образом, они нигде не диагностируются и не регистрируются, и не фигурируют в статистике.
Нуорти говорит, что уровень смертности в Италии выше, чем во многих других странах, а в Южной Корее он является самым низким. Это, вероятно, связано с тем, что в Южной Корее проверяли и людей с легкими симптомами. В Китае более 10 процентов случаев заражения случились до того, как инфекционный имел какие-либо существенные симптомы.
Коронавирус может перегрузить систему здравоохранения
Жесткие ограничительные меры в первую очередь направлены на две цели: уменьшение близких контактов между людьми и избежание перегрузки системы здравоохранения. Последнее связано с наиболее тревожными последствиями вспышки эпидемии коронавируса.
В Иране и Италии это уже реальность. Там потенциал здравоохранения тает из-за большого количества тяжелобольных людей. По словам Нуорти, доведение системы здравоохранения до крайности является совершенно исключительной ситуацией.
"Тогда можем попасть в ситуацию, когда придется выбирать, кому в первую очередь предоставлять жизненно важную помощь".
Меры контроля продлевают продолжительность эпидемии, но другой вариант намного хуже. Тогда эпидемия будет бесконтрольно распространяться среди населения, поясняет Нуорти.
"Следовательно, ограничительные меры необходимы".
Cейчас многие страны разрабатывают вакцину от COVID-19, но на рынке она может появиться только через 12-18 месяцев.