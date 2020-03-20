Галерея ⟩ Все крупные гостиницы Тарту закрылись

В связи с распространением коронавируса в Эстонии было объявлено чрезвычайное положение. Поскольку туристы в страну не едут, а местные жители отсиживаются дома, местные гостиницы были вынуждены временно прекратить свою деятельность, пишет Tartu Postimees.
Так, в Тарту временно закрыли свои двери гостиницы Lydia, VSpa, London, Hedon Spa & Hotel, а также отель Dorpat. Соответствующая информация размещена на сайтах гостиниц.
На кадрах, сделанных фотографом Tartu Postimees, можно увидеть опустевшие гостиницы студенческого города.