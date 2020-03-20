Один из пациентов Пярнуской больницы с коронавирусом отправлен домой

Пярнуская больница сообщила, что сегодня на домашнее лечение отправляется первый из четырех находящихся в больнице пациентов с COVID-19.
Все пациенты на стационарном лечении в больнице Пярну были привезены туда с Сааремаа, их состояние стабильное.
В больнице Пярну вчера и сегодня были взяты 16 проб у пациентов с подозрением на коронавирус. Лаборатория подтвердила лишь один позитивный случай.
Всего в Пярнумаа у 26 человек пробы оказались позитивными. Речь идет о пациентах, у которых был взят анализ дома, они находятся на домашнем лечении.