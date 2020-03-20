Один из пациентов Пярнуской больницы с коронавирусом отправлен домой

Все пациенты на стационарном лечении в больнице Пярну были привезены туда с Сааремаа, их состояние стабильное.

В больнице Пярну вчера и сегодня были взяты 16 проб у пациентов с подозрением на коронавирус. Лаборатория подтвердила лишь один позитивный случай.