Сеть волонтеров предлагает помощь таллиннцам, оказавшимся в изоляции

Вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина, курирующая сферы социального обеспечения и здравоохранения, отметила, что платформа Kogukond Aitab/Covid–Help объединяет нуждающихся в помощи в виду распространения коронавируса и волонтеров. «В случае, если кто-то из нуждающихся в помощи обратится, например, в отдел социальной опеки при районной управе, но возможности сразу направить к нему социального работника не будет, мы сможем позвать на помощь добровольцев, - объяснила Бешкина. – Конечно, заранее будет уточняться, подходит ли человеку, что волонтер принесет ему, например, пакет с продуктами и т. п. Лишь при согласии того, кто обратился за помощью, мы сможем привлечь добровольца».

На данный момент через платформу зарегистрировались более 2000 добровольцев, которые с радостью помогут с доставкой продуктов или лекарств, но помощь может касаться и многих других сфер, например, может быть необходимо пообщаться по телефону, чтобы человек не чувствовал себя так одиноко.

Страница Kogukond Aitab и ее телефонный номер обслуживают добровольцы. Это не организация, собирающая и обучающая добровольцев, а платформа, помогающая соединить тех, кто нуждается в помощи с теми, кто хочет ее предложить. Процесс осуществляется только через эту платформу.

Команда делает все от нее зависящее, чтобы наилучшим образом проинформировать волонтеров и нуждающихся в помощи, как предотвратить распространение вируса. Ответственностью каждого остается позаботиться о том, чтобы он не оказался в опасности и не подверг опасности другого.

Помощь добровольцев оказывается тем, чьи затруднения вызваны именно распространением коронавируса и введением чрезвычайного положения, но когда решение проблемы не требует от волонтера специальных навыков или подготовки.