Билеты за 2350 евро и оставшиеся за чертой: история возвращения домой

Пара планировала вернуться в Латвию 18 марта после двух недель, проведенных в Мексике. Но после объявления правительства стало ясно, что будет уже слишком поздно. Начались поиски авиабилетов. Через полтора часа мужу Мадары удалось дозвониться в мексиканскую авиакомпанию, чтобы получить билеты в Мадрид уже на следующий день - 15 марта.

Мадара тем временем искала, как из Мадрида добраться до Риги. "Оба с мужем работали в авиации и имеем большой опыт в путешествиях, поэтому не было никаких сомнений - мы можем не успеть, так как цены на билеты и их доступность менялись молниеносно, - рассказывает она. - Как только межконтинентальный рейс изменили, мы решили купить билеты на airBaltic - прямой рейс из Мадрида в Ригу, однако не успели. Билеты раскупили, буквально пока мы вводили данные кредитной карты. После еще двух часов поиска решились на совсем отчаянный шаг - лететь стыковочным рейсом через Париж. Это был единственный вариант, так как вылететь из Мадрида мы могли только после 14:00".

Планируемый рейс из Мексики в Ригу стоил в общей сложности 2350 евро. Большая часть суммы - 1750 евро - ушла на стыковочный рейс из Мадрида в Ригу через Париж.

"Повезло тем, у кого была возможность созвониться с авиакомпанией и изменить рейс на более ранние даты", - отмечает Мадара. Первоначально запланированный на 18 марта рейс из Мадрида в Ригу был забронирован дочерней авиакомпанией Ryanair Laudamotion, поэтому, зная, что на недорогие авиакомпании нельзя полагаться в таких обстоятельствах, пришлось покупать новые билеты.

После приземления в Мадриде начались новые проблемы. Поскольку в то время Covid-19 в Испании был в полном разгаре, численность персонала аэропорта была сокращена. При подготовке к вылету из Мадрида в Париж было объявлено, что рейс отложен на час.

"Я звонила в airBaltic, которая в сотрудничестве с Air France выполняла второй рейс из Парижа в Ригу, так как в аэропорту заметила еще как минимум четырех латвийцев, - рассказывает Мадара о событиях вечера 16 марта, когда до закрытия рижского аэропорта оставалось всего несколько часов. - Выяснила, что до вылета следующего рейса, чтобы успеть добраться до Риги до закрытия аэропорта, у нас теоретически есть примерно 30 минут - пока самолет еще может ждать. Нам хватило 15 минут. После приземления мы как можно быстрее пробежали через повторный пункт проверки безопасности. Однако сотрудники следовали процедуре и отказывались предоставлять информацию о уже десяти латвийцах, которые примчались к выходу на посадку".

Недостающих пассажиров из стыковочного рейса никто не стал ждать. Со взлетом самолета надежда добраться до Риги до закрытия аэропорта была потеряна.