В России число заболевших коронавирусом увеличилось до 438

Как передает информагентство РИА Новости, за сутки в России зарегистрирован еще 71 больной коронавирусом.

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 уточнили, что все новые инфицированные в последние две недели вернулись из стран, в которых наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Заболевших госпитализировали и поместили в специальные боксы, контактировавших с ними отправят на обследование. Общее число пациентов с COVID-19 в России достигло 438 человек, 17 выздоровели, более 52 тысяч остаются под наблюдением.

Заболевшие коронавирусом, которые были выявлены в России за последние сутки, посещали неблагополучные по коронавирусной инфекции страны, всех контактировавших с ними обследуют, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке", - говорится в сообщении.